Европейские чиновники будут избегать критики США в соцсетях, сообщают СМИ

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В Европе намерены избегать публичных перепалок с американскими чиновниками после обновления Штатами стратегии нацбезопасности, сообщает газета Monde со ссылкой на источники.
На прошлой неделе Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнениях с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
СМИ раскрыли, что произошло на переговорах ЕС с Украиной и США
7 декабря, 11:29
Как отмечает издание, документ следует линии, обозначенной в речи на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности в феврале вице-президентом США Джей Ди Вэнса, в которой он подверг критике лидеров ЕС. Теперь, уточняет газета, для европейцев важно не углубить трансатлантический раскол.
"Наша цель - не ввязываться в битву твитов (сообщений в соцсети X - ред.) с американскими чиновниками более низкого ранга", - приводит публикация слова источника из окружения президента Франции Эммануэля Макрона.
Источник воздержался от комментариев относительно содержания стратегии.
На Западе раскрыли, какой подарок лидеры ЕС преподнесли Путину
7 декабря, 08:56