Рейтинг@Mail.ru
Европейские чиновники будут избегать критики США в соцсетях, сообщают СМИ - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/ssha-2060596576.html
Европейские чиновники будут избегать критики США в соцсетях, сообщают СМИ
Европейские чиновники будут избегать критики США в соцсетях, сообщают СМИ - РИА Новости, 08.12.2025
Европейские чиновники будут избегать критики США в соцсетях, сообщают СМИ
В Европе намерены избегать публичных перепалок с американскими чиновниками после обновления Штатами стратегии нацбезопасности, сообщает газета Monde со ссылкой... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T15:29:00+03:00
2025-12-08T15:29:00+03:00
в мире
европа
украина
сша
эммануэль макрон
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004357706_0:33:3071:1760_1920x0_80_0_0_b146883479ef95ac0df75998cfd37c37.jpg
https://ria.ru/20251207/peregovory-2060396778.html
https://ria.ru/20251207/koshkovich-2060386606.html
европа
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004357706_98:0:2827:2047_1920x0_80_0_0_7c96fb57d914076e673c7d37a3a2652c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, украина, сша, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Европа, Украина, США, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Европейские чиновники будут избегать критики США в соцсетях, сообщают СМИ

Monde: Макрон призвал не ввязываться в битву твитов с чиновниками из США

© AP Photo / Rick RycroftЛоготип социальной сети X
Логотип социальной сети X - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Rick Rycroft
Логотип социальной сети X. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В Европе намерены избегать публичных перепалок с американскими чиновниками после обновления Штатами стратегии нацбезопасности, сообщает газета Monde со ссылкой на источники.
На прошлой неделе Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнениях с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
СМИ раскрыли, что произошло на переговорах ЕС с Украиной и США
7 декабря, 11:29
Как отмечает издание, документ следует линии, обозначенной в речи на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности в феврале вице-президентом США Джей Ди Вэнса, в которой он подверг критике лидеров ЕС. Теперь, уточняет газета, для европейцев важно не углубить трансатлантический раскол.
"Наша цель - не ввязываться в битву твитов (сообщений в соцсети X - ред.) с американскими чиновниками более низкого ранга", - приводит публикация слова источника из окружения президента Франции Эммануэля Макрона.
Источник воздержался от комментариев относительно содержания стратегии.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
На Западе раскрыли, какой подарок лидеры ЕС преподнесли Путину
7 декабря, 08:56
 
В миреЕвропаУкраинаСШАЭммануэль МакронЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала