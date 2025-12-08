СМИ узнали о конфликте США и Израиля из-за прослушки на американской базе

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Американские военные конфликтуют с израильскими спецслужбами на своей базе вблизи сектора Газа из-за прослушки, Американские военные конфликтуют с израильскими спецслужбами на своей базе вблизи сектора Газа из-за прослушки, пишет газета The Guardian со ссылкой на источники.

"Прослушка и запись должны прекратиться", — сказал генерал израильскому коллеге, вызванному на встречу.

По словам источников, он вынужден был пойти на такой шаг из-за масштаба сбора разведданных со стороны израильских спецслужб. Сотрудники и посетители центра из других стран также выразили обеспокоенность из-за прослушивания объекта и записи их бесед. Израильские военные, в свою очередь, заявили, что разговоры внутри центра не засекречены.

Центр гражданско-военной координации открыли 17 октября 2025 года для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня в Газе. Он расположен в израильском городе Кирьят-Гат в 20 километрах от сектора. Базой командует американский генерал-лейтенант Патрик Фрэнк.

Прекращение огня

ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53 процента Газы и выведет из нее войска. В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов, согласно которому палестинское движение ХАМАС должно согласиться не участвовать в управлении сектором Газа. Для его членов, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать территорию. По данным портала Ynet,на первом этапе будет контролировать 53 процента Газы и выведет из нее войска.

Сектор Газа — один из двух полуэксклавов Палестины. От другого — Западного берега реки Иордан — его отделяет территория Израиля. Первый частично контролирует Палестинская национальная администрация во главе с Махмудом Аббасом. Второй до 2023 года фактически находился под управлением движения ХАМАС, не подчиняющегося центральным палестинским властям.

Боевые действия в Газе остановились днем 10 октября, после того как стороны договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта. ХАМАС согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.