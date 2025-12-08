Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о конфликте США и Израиля из-за прослушки на американской базе
15:27 08.12.2025 (обновлено: 17:17 08.12.2025)
СМИ узнали о конфликте США и Израиля из-за прослушки на американской базе
СМИ узнали о конфликте США и Израиля из-за прослушки на американской базе - РИА Новости, 08.12.2025
СМИ узнали о конфликте США и Израиля из-за прослушки на американской базе
Американские военные конфликтуют с израильскими спецслужбами на своей базе вблизи сектора Газа из-за прослушки, пишет газета The Guardian со ссылкой на... РИА Новости, 08.12.2025
в мире
сша
израиль
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сша
израиль
палестина
сектор газа
сша, израиль, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта, палестина, сектор газа
В мире, США, Израиль, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
СМИ узнали о конфликте США и Израиля из-за прослушки на американской базе

Guardian: США и Израиль конфликтуют из-за прослушки на американской базе

Центр гражданско-военной координации в израильском городе Кирьят-Гат
Центр гражданско-военной координации в израильском городе Кирьят-Гат - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Центр гражданско-военной координации в израильском городе Кирьят-Гат. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Американские военные конфликтуют с израильскими спецслужбами на своей базе вблизи сектора Газа из-за прослушки, пишет газета The Guardian со ссылкой на источники.
"Прослушка и запись должны прекратиться", — сказал генерал израильскому коллеге, вызванному на встречу.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Россия ждет от США разъяснений по формированию "совета мира" в Газе
24 ноября, 20:32
По словам источников, он вынужден был пойти на такой шаг из-за масштаба сбора разведданных со стороны израильских спецслужб. Сотрудники и посетители центра из других стран также выразили обеспокоенность из-за прослушивания объекта и записи их бесед. Израильские военные, в свою очередь, заявили, что разговоры внутри центра не засекречены.
Центр гражданско-военной координации открыли 17 октября 2025 года для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня в Газе. Он расположен в израильском городе Кирьят-Гат в 20 километрах от сектора. Базой командует американский генерал-лейтенант Патрик Фрэнк.

Прекращение огня

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов, согласно которому палестинское движение ХАМАС должно согласиться не участвовать в управлении сектором Газа. Для его членов, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать территорию. По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53 процента Газы и выведет из нее войска.

Сектор Газа — один из двух полуэксклавов Палестины. От другого — Западного берега реки Иордан — его отделяет территория Израиля. Первый частично контролирует Палестинская национальная администрация во главе с Махмудом Аббасом. Второй до 2023 года фактически находился под управлением движения ХАМАС, не подчиняющегося центральным палестинским властям.

Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Боевые действия в Газе остановились днем 10 октября, после того как стороны договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта. ХАМАС согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.
Стороны подтвердили договоренности, при этом они регулярно обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. Глава Генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии готовиться к любому сценарию, включая проведение операции по возвращению заложников.
Обращение Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин рассказал, как решить проблему сектора Газа
4 декабря, 19:52
 
В миреСШАИзраильХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
