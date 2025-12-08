США увяжут свое присутствие в НАТО с готовностью стран тратиться на оборону

ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Министерство войны США должно будет учитывать финансовые обязательства стран НАТО, в частности, их готовность довести оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году, при принятии решений о размещении и подготовке американских войск на их территории, говорится в проекте оборонного бюджета США на 2026 год, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.