США увяжут свое присутствие в НАТО с готовностью стран тратиться на оборону

ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Министерство войны США должно будет учитывать финансовые обязательства стран НАТО, в частности, их готовность довести оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году, при принятии решений о размещении и подготовке американских войск на их территории, говорится в проекте оборонного бюджета США на 2026 год, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.
"Министр обороны должен учитывать обязательство государства-члена НАТО выделять не менее 5% ВВП в год на оборону к 2035 году, включая 3,5% на базовые оборонные нужды, как это оговорено в Гаагской декларации, при принятии решений, касающихся размещения сил США или проведения подготовки на территории этого государства", - говорится в документе.
Страны НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Позже министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид остается надежным союзником альянса, но не поддерживает предложение увеличить оборонные траты.
