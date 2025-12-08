https://ria.ru/20251208/ssha-2060577057.html
Фильмы из США, подправленные для Китая, могут лишиться поддержки Пентагона
Фильмы из США, подправленные для Китая, могут лишиться поддержки Пентагона
Министерству войны США планируют запретить поддерживать фильмы, сериалы и другие развлекательные проекты, если они соглашаются на цензурирование по требованию... РИА Новости, 08.12.2025
Фильмы из США, подправленные для Китая, могут лишиться поддержки Пентагона
