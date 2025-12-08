Рейтинг@Mail.ru
Фильмы из США, подправленные для Китая, могут лишиться поддержки Пентагона - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/ssha-2060577057.html
Фильмы из США, подправленные для Китая, могут лишиться поддержки Пентагона
Фильмы из США, подправленные для Китая, могут лишиться поддержки Пентагона - РИА Новости, 08.12.2025
Фильмы из США, подправленные для Китая, могут лишиться поддержки Пентагона
Министерству войны США планируют запретить поддерживать фильмы, сериалы и другие развлекательные проекты, если они соглашаются на цензурирование по требованию... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T14:29:00+03:00
2025-12-08T14:29:00+03:00
в мире
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cccc76f095dc749db4d185d3123f61e2.jpg
https://ria.ru/20251208/pentagon-2060528298.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_77a4ba4180180a7cd7a0c00e9f1da41b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай
В мире, Китай
Фильмы из США, подправленные для Китая, могут лишиться поддержки Пентагона

Пентагону могут запретить поддерживать подправленные для Китая фильмы и сериалы

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Министерству войны США планируют запретить поддерживать фильмы, сериалы и другие развлекательные проекты, если они соглашаются на цензурирование по требованию Китая, следует из проекта оборонного бюджета США на 2026 финансовый год, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
"Средства, выделенные этим актом министерству войны, не могут использоваться для сознательной, прямой поддержки фильмов, телепроектов или иных развлекательных проектов, если у министра войны есть подтверждённые сведения, что проект выполнил либо, вероятно, выполнит требование правительства КНР или Коммунистической партии Китая о существенной цензуре содержания в интересах Китая", - говорится в документе.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Пентагон будет уведомлять конгресс о приостановке передачи данных Киеву
Вчера, 12:01
 
В миреКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала