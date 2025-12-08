Фильмы из США, подправленные для Китая, могут лишиться поддержки Пентагона

ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Министерству войны США планируют запретить поддерживать фильмы, сериалы и другие развлекательные проекты, если они соглашаются на цензурирование по требованию Китая, следует из проекта оборонного бюджета США на 2026 финансовый год, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.