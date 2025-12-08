https://ria.ru/20251208/ssha-2060567436.html
США подталкивают Киев к быстрому принятию мирного плана, пишут СМИ
США подталкивают Киев к быстрому принятию мирного плана, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2025
США подталкивают Киев к быстрому принятию мирного плана, пишут СМИ
США оказывают давление на Киев, чтобы тот быстро принял план по урегулированию украинского конфликта, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 08.12.2025
США подталкивают Киев к быстрому принятию мирного плана, пишут СМИ
Франс Пресс: США подталкивают Киев к быстрому принятию плана по урегулированию
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. США оказывают давление на Киев, чтобы тот быстро принял план по урегулированию украинского конфликта, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного чиновника.
"Вашингтон подталкивает Киев
к "быстрому" принятию плана по прекращению войны", - пишет агентство.
Президент РФ Владимир Путин
ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа
и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине
. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.