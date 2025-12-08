Рейтинг@Mail.ru
Конгресс США предложил отслеживать влияние КНР на стратегические порты - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/ssha-2060543813.html
Конгресс США предложил отслеживать влияние КНР на стратегические порты
Конгресс США предложил отслеживать влияние КНР на стратегические порты - РИА Новости, 08.12.2025
Конгресс США предложил отслеживать влияние КНР на стратегические порты
Законодатели США предлагают создать глобальную карту стратегических портов и отслеживать любые шаги Китая по попыткам влияния на такие объекты, следует из... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T12:47:00+03:00
2025-12-08T12:47:00+03:00
в мире
сша
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151247/70/1512477045_0:261:5000:3074_1920x0_80_0_0_9aac728229b2e50eb5847df5fcb171ca.jpg
https://ria.ru/20251208/kongress-2060541998.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151247/70/1512477045_279:0:4723:3333_1920x0_80_0_0_8f36af912f5a3c2129fb07091cfcc023.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай
В мире, США, Китай
Конгресс США предложил отслеживать влияние КНР на стратегические порты

В США предложили создать карту стратегических портов для контроля влияния КНР

© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Законодатели США предлагают создать глобальную карту стратегических портов и отслеживать любые шаги Китая по попыткам влияния на такие объекты, следует из текста законопроекта об оборонном бюджете США на 2026 год.
Реализация плана возложена на госсекретаря и министра обороны, которые должны разработать обновленную глобальную карту иностранных и внутренних портов, которые имеют важное значение для США в связи с возможностью обеспечения военного, дипломатического или экономического превосходства.
"Они также должны выявить любые усилия правительства КНР по строительству, покупке или иному контролю, прямо или косвенно, над такими портами", - говорится в законопроекте, который предложила палата представителей конгресса США.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Конгресс США хочет запретить Пентагону отказываться от роли главкома НАТО
12:43
 
В миреСШАКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала