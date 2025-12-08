Рейтинг@Mail.ru
12:17 08.12.2025 (обновлено: 12:25 08.12.2025)
Конгресс США предложил меры по переходу на передовые ядерные технологии
в мире, сша
В мире, США
Конгресс США предложил меры по переходу на передовые ядерные технологии

В США создадут рабочую группу по переходу на передовые ядерные технологии

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Конгресс США намерен создать рабочую группу по переходу на передовые ядерные технологии, следует из текста законопроекта об оборонном бюджете США на 2026 год.
"Не позднее чем через 180 дней после вступления в силу настоящего закона министр обороны должен создать рабочую группу по переходу на передовые ядерные технологии", - говорится в тексте законопроекта.
Отмечается, что среди задач рабочей группы - разработка и выполнение стратегии по внедрению передовых коммерческих ядерных технологий, а также выявление энергетических потребностей боевого командования и военной инфраструктуры, которые могут быть удовлетворены с помощью современных ядерных реакторов.
