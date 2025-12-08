Конгресс США предложил меры по переходу на передовые ядерные технологии

"Не позднее чем через 180 дней после вступления в силу настоящего закона министр обороны должен создать рабочую группу по переходу на передовые ядерные технологии", - говорится в тексте законопроекта.

Отмечается, что среди задач рабочей группы - разработка и выполнение стратегии по внедрению передовых коммерческих ядерных технологий, а также выявление энергетических потребностей боевого командования и военной инфраструктуры, которые могут быть удовлетворены с помощью современных ядерных реакторов.