Конгресс США предложил меры по переходу на передовые ядерные технологии
Конгресс США предложил меры по переходу на передовые ядерные технологии
Конгресс США намерен создать рабочую группу по переходу на передовые ядерные технологии, следует из текста законопроекта об оборонном бюджете США на 2026 год.
В США создадут рабочую группу по переходу на передовые ядерные технологии
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Конгресс США намерен создать рабочую группу по переходу на передовые ядерные технологии, следует
из текста законопроекта об оборонном бюджете США на 2026 год.
"Не позднее чем через 180 дней после вступления в силу настоящего закона министр обороны должен создать рабочую группу по переходу на передовые ядерные технологии", - говорится в тексте законопроекта.
Отмечается, что среди задач рабочей группы - разработка и выполнение стратегии по внедрению передовых коммерческих ядерных технологий, а также выявление энергетических потребностей боевого командования и военной инфраструктуры, которые могут быть удовлетворены с помощью современных ядерных реакторов.