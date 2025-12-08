Рейтинг@Mail.ru
12:15 08.12.2025 (обновлено: 12:25 08.12.2025)
Конгресс США предложил увеличить бюджет программы модернизации Patriot
в мире, сша, конгресс сша
В мире, США, Конгресс США
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкБатарея американских ракет ПВО "Пэтриот"
Батарея американских ракет ПВО "Пэтриот" . Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Законопроект о расходах на оборону США в 2026 году предполагает увеличение финансирования программы усовершенствования ракетных систем (MSE) более чем на 1,7 миллиарда долларов, следует из текста документа, предложенного палатой представителей конгресса США.
Наращивание финансирование достигнуто за счет 1,2 миллиарда долларов, ассигнованных на общее увеличение программы, 366 миллионов долларов на ресертификацию ракет PAC-3 MSE - одного из последних вариантов модернизации ЗРК Patriot и 173,6 миллиона долларов на модернизацию ракет Patriot: AMMPS/DEX - ракетных систем с усовершенствованной памятью и анализом данных, говорится в проекте бюджета.
Программа MSE (Missile Segment Enhancement) - представляет собой усовершенствованную версию ракеты PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3), которая предназначена для перехвата и уничтожения различных воздушных угроз.
Ракета PAC-3 MSE используется для защиты от тактических баллистических ракет, крылатых ракет, самолетов и даже гиперзвуковых угроз. Она работает по принципу hit-to-kill — прямого столкновения с целью, что обеспечивает высокую точность и эффективность без использования взрывчатки.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Пентагон будет уведомлять конгресс о приостановке передачи данных Киеву
