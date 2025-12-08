https://ria.ru/20251208/ssha-2060531688.html
Конгресс США предложил увеличить бюджет программы модернизации Patriot
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Законопроект о расходах на оборону США в 2026 году предполагает увеличение финансирования программы усовершенствования ракетных систем (MSE) более чем на 1,7 миллиарда долларов, следует
из текста документа, предложенного палатой представителей конгресса США.
Наращивание финансирование достигнуто за счет 1,2 миллиарда долларов, ассигнованных на общее увеличение программы, 366 миллионов долларов на ресертификацию ракет PAC-3 MSE - одного из последних вариантов модернизации ЗРК Patriot и 173,6 миллиона долларов на модернизацию ракет Patriot: AMMPS/DEX - ракетных систем с усовершенствованной памятью и анализом данных, говорится в проекте бюджета.
Программа MSE (Missile Segment Enhancement) - представляет собой усовершенствованную версию ракеты PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3), которая предназначена для перехвата и уничтожения различных воздушных угроз.
Ракета PAC-3 MSE используется для защиты от тактических баллистических ракет, крылатых ракет, самолетов и даже гиперзвуковых угроз. Она работает по принципу hit-to-kill — прямого столкновения с целью, что обеспечивает высокую точность и эффективность без использования взрывчатки.