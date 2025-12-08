Рейтинг@Mail.ru
США хотят модернизировать парк боевой авиации
12:11 08.12.2025
США хотят модернизировать парк боевой авиации
США хотят модернизировать парк боевой авиации - РИА Новости, 08.12.2025
США хотят модернизировать парк боевой авиации
Вашингтон планируют разработать программу модернизации парка бомбардировщиков, стоящих на вооружении ВВС США, сроком до 2040 года, следует из текста... РИА Новости, 08.12.2025
2025
Новости
в мире, вашингтон (штат), сша, b-21 (стратегический бомбардировщик)
В мире, Вашингтон (штат), США, B-21 (стратегический бомбардировщик)
США хотят модернизировать парк боевой авиации

США планируют разработать программу модернизации парка бомбардировщиков

Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit возращается на авиабазу Уайтмен после удара по иранским ядерным объектам
Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit возращается на авиабазу Уайтмен после удара по иранским ядерным объектам - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / David Smith
Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit возращается на авиабазу Уайтмен после удара по иранским ядерным объектам. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вашингтон планируют разработать программу модернизации парка бомбардировщиков, стоящих на вооружении ВВС США, сроком до 2040 года, следует из текста законопроекта об оборонном бюджете этой страны на 2026 год.
"Не позднее чем через 180 дней после вступления в силу настоящего закона глава ВВС должен представить комитетам конгресса по вопросам обороны комплексный план действий с подробным описанием планируемой структуры сил, базирования, модернизации и стратегии обновления парка бомбардировщиков ВВС до 2040 финансового года", - сказано в документе.
Отмечается, что целью плана является создание парка бомбардировщиков B-21 в количестве не менее 100 единиц.
Истребитель шестого поколения Boeing F-47 в представлении художника - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
"Его не увидят и не засекут". Какой самолет начали строить американцы
13 октября, 08:00
 
В миреВашингтон (штат)СШАB-21 (стратегический бомбардировщик)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
