США хотят модернизировать парк боевой авиации

"Не позднее чем через 180 дней после вступления в силу настоящего закона глава ВВС должен представить комитетам конгресса по вопросам обороны комплексный план действий с подробным описанием планируемой структуры сил, базирования, модернизации и стратегии обновления парка бомбардировщиков ВВС до 2040 финансового года", - сказано в документе.