https://ria.ru/20251208/ssha-2060530198.html
США хотят модернизировать парк боевой авиации
США хотят модернизировать парк боевой авиации - РИА Новости, 08.12.2025
США хотят модернизировать парк боевой авиации
Вашингтон планируют разработать программу модернизации парка бомбардировщиков, стоящих на вооружении ВВС США, сроком до 2040 года, следует из текста... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T12:11:00+03:00
2025-12-08T12:11:00+03:00
2025-12-08T12:11:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
b-21 (стратегический бомбардировщик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024752990_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_ce2a5e09e1a7ca56ee795f63d6ba7317.jpg
https://ria.ru/20251013/istrebitel-2047289204.html
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024752990_452:0:3183:2048_1920x0_80_0_0_1a55abc2f3bc8566c4e5ce0b4401c77b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), сша, b-21 (стратегический бомбардировщик)
В мире, Вашингтон (штат), США, B-21 (стратегический бомбардировщик)
США хотят модернизировать парк боевой авиации
США планируют разработать программу модернизации парка бомбардировщиков