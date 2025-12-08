NYT: из США депортировали около 50 граждан Ирана и России

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Около 50 граждан Ирана, а также России и ряда неназванных арабских стран были депортированы чартерным рейсом из США, сообщает газета New York Times со ссылкой на двух иранских официальных лиц.
«
"Администрация Трампа в воскресенье депортировала полный самолет иранских граждан на чартерном рейсе... Самолет, на котором находились около 50 граждан Ирана, а также депортируемых лиц (родом - ред.) из арабских стран и России, вылетел из аэропорта "Меса" в Аризоне и будет делать остановки в Египте и Кувейте", - говорится в материале издания со ссылкой на двух иранских чиновников, знакомых с деталями.
По информации одного из собеседников газеты, граждане арабских государств и россияне должны высадиться в Каире.
Первая подобная депортация произошла в конце сентября - тогда New York Times со ссылкой на неназванных иранских и американского чиновников писала о том, что администрация президента США Дональда Трампа депортирует из страны около 100 иранцев, а Иран подтвердил эту информацию, заявив, что ожидает всего 400 человек.