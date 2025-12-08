NYT: из США депортировали около 50 граждан Ирана и России

«

"Администрация Трампа в воскресенье депортировала полный самолет иранских граждан на чартерном рейсе... Самолет, на котором находились около 50 граждан Ирана, а также депортируемых лиц (родом - ред.) из арабских стран и России, вылетел из аэропорта "Меса" в Аризоне и будет делать остановки в Египте и Кувейте", - говорится в материале издания со ссылкой на двух иранских чиновников, знакомых с деталями.