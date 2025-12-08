Рейтинг@Mail.ru
"Настала очередь Европы": в США высказались о ядерной войне с Россией - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:02 08.12.2025 (обновлено: 11:30 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/ssha-2060484475.html
"Настала очередь Европы": в США высказались о ядерной войне с Россией
"Настала очередь Европы": в США высказались о ядерной войне с Россией - РИА Новости, 08.12.2025
"Настала очередь Европы": в США высказались о ядерной войне с Россией
Украина недостойна втягивания США в конфликт с Россией, обладающей ядерным оружием, поэтому Европа может рискнуть собой и лично предоставить гарантии Киеву,... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T07:02:00+03:00
2025-12-08T11:30:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
киев
дмитрий песков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593886983_0:86:3057:1806_1920x0_80_0_0_48dafd8aa10d659cda5f5caeaf2ca585.jpg
https://ria.ru/20251208/udar-2060467549.html
https://ria.ru/20251208/zelenskiy-2060476455.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593886983_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_3d48c82b0edaae420411ea8fbacd1c3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский, киев, дмитрий песков, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Киев, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
"Настала очередь Европы": в США высказались о ядерной войне с Россией

American Conservative: США не должны давать никакие гарантии Украине

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Украина недостойна втягивания США в конфликт с Россией, обладающей ядерным оружием, поэтому Европа может рискнуть собой и лично предоставить гарантии Киеву, пишет издание American Conservative.
«
"Украина не стоит войны для Америки. Она точно не стоит войны с ядерной державой из-за того, что последняя считает своими экзистенциальными интересами. И если Украина не стоит войны сегодня, она не будет стоить ее и завтра. <…> Выступая за мир, президент США обязан не допустить вмешательства США в этот конфликт. Это включает в себя и любое возобновление боевых действий в будущем. Настала очередь Европы взять на себя заботу о своей безопасности", — указывается в материале.
Запуск гиперзвуковой ракеты с военной базы США - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В США заговорили о превентивном ударе по России
00:40
При этом, подчеркнул автор, Штатам в принципе не выгодна поддержка режима Владимира Зеленского.
«
"Киев не должен получать гарантии безопасности от США. Борьба с Россией из-за Украины даже отдаленно не соответствует интересам Америки. <…> Киев хочет, чтобы американский народ был готов сражаться и умирать за него. Однако альянсы должны основываться на безопасности, а не на благотворительности", — отмечается на страницах издания.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что вопрос гарантий безопасности для Киева остался нерешенным после переговоров делегаций США и Украины в начале декабря.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
"Ходячий труп": в США объявили об отстранении Зеленского от переговоров
04:04
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийКиевДмитрий ПесковМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала