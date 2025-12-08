https://ria.ru/20251208/ssha-2060482247.html
США планируют потратить 400 миллионов долларов на поддержку Украины
США планируют потратить 400 миллионов долларов на поддержку Украины
Вашингтон может выделить 400 миллионов долларов на поддержку Киева в следующем году, следует из законопроекта палаты представителей США об оборонном бюджете. РИА Новости, 08.12.2025
ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Вашингтон может выделить 400 миллионов долларов на поддержку Киева в следующем году, следует из законопроекта палаты представителей США об оборонном бюджете.
"Продление и модификация инициативы по содействию безопасности Украины
. <...> На 2026 финансовый год — 400 000 000 долларов", — говорится в тексте, который есть в распоряжении РИА Новости.
Там указывается, что Вашингтон планирует потратить аналогичную сумму и в 2027-м.
Согласно отчету Пентагона от 12 марта этого года, Вашингтон предоставил Киеву 66,9 миллиарда долларов военной помощи с 24 февраля 2022 года.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.