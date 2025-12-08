Рейтинг@Mail.ru
США планируют потратить 400 миллионов долларов на поддержку Украины - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:05 08.12.2025 (обновлено: 10:47 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/ssha-2060482247.html
США планируют потратить 400 миллионов долларов на поддержку Украины
США планируют потратить 400 миллионов долларов на поддержку Украины - РИА Новости, 08.12.2025
США планируют потратить 400 миллионов долларов на поддержку Украины
Вашингтон может выделить 400 миллионов долларов на поддержку Киева в следующем году, следует из законопроекта палаты представителей США об оборонном бюджете. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T06:05:00+03:00
2025-12-08T10:47:00+03:00
в мире
украина
сша
специальная военная операция на украине
нато
палата представителей сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_172:518:2888:2046_1920x0_80_0_0_678a8fdafb90e0619928d775ee106e27.jpg
https://ria.ru/20251207/tramp-2060354274.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_7427d090b96dbf3bd4a2038755dc8535.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, нато, палата представителей сша
В мире, Украина, США, Специальная военная операция на Украине, НАТО, Палата представителей США
США планируют потратить 400 миллионов долларов на поддержку Украины

РИА Новости: США в 2026 году потратят на Украину 400 миллионов долларов

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Вашингтон может выделить 400 миллионов долларов на поддержку Киева в следующем году, следует из законопроекта палаты представителей США об оборонном бюджете.
"Продление и модификация инициативы по содействию безопасности Украины. <...> На 2026 финансовый год — 400 000 000 долларов", — говорится в тексте, который есть в распоряжении РИА Новости.
Там указывается, что Вашингтон планирует потратить аналогичную сумму и в 2027-м.

Согласно отчету Пентагона от 12 марта этого года, Вашингтон предоставил Киеву 66,9 миллиарда долларов военной помощи с 24 февраля 2022 года.

Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
А все шло так хорошо: Трамп поставил Россию в критически сложное положение
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАНАТОПалата представителей США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала