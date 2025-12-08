ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Вашингтон может выделить 400 миллионов долларов на поддержку Киева в следующем году, следует из законопроекта палаты представителей США об оборонном бюджете.

Согласно отчету Пентагона от 12 марта этого года, Вашингтон предоставил Киеву 66,9 миллиарда долларов военной помощи с 24 февраля 2022 года.

Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.