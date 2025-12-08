Эксперт прокомментировал новую доктрину безопасности США

"Это попытка сформулировать стратегию национальной безопасности для страны, которая в современную эпоху не может быть изоляционистской. Однако она стремится, насколько это возможно, сбросить с себя любые "непрофильные активы" — обязательства и те представления об обязательствах, которые она считает невыгодными для себя", - отметил он в комментарии РИА Новости.