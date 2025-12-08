Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал новую доктрину безопасности США - РИА Новости, 08.12.2025
03:01 08.12.2025
Эксперт прокомментировал новую доктрину безопасности США
Суть новой доктрины безопасности США заключается в попытке отстраниться от невыгодных для Вашингтона обязательств, считает директор по научной работе... РИА Новости, 08.12.2025
в мире, сша
В мире, США
Эксперт прокомментировал новую доктрину безопасности США

РИА Новости: Лукьянов считает, что США хотят отойти от невыгодных обязательств

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости, Давид Нармания. Суть новой доктрины безопасности США заключается в попытке отстраниться от невыгодных для Вашингтона обязательств, считает директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
В пятницу Белый дом опубликовал новую доктрину национальной безопасности США. Документ радикально пересматривает подходы Вашингтона к некоторым ключевым вопросам в международных отношениях.
"Это попытка сформулировать стратегию национальной безопасности для страны, которая в современную эпоху не может быть изоляционистской. Однако она стремится, насколько это возможно, сбросить с себя любые "непрофильные активы" — обязательства и те представления об обязательствах, которые она считает невыгодными для себя", - отметил он в комментарии РИА Новости.
В миреСША
 
 
Заголовок открываемого материала