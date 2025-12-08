https://ria.ru/20251208/ssha-2060473830.html
Эксперт прокомментировал новую доктрину безопасности США
Эксперт прокомментировал новую доктрину безопасности США - РИА Новости, 08.12.2025
Эксперт прокомментировал новую доктрину безопасности США
Суть новой доктрины безопасности США заключается в попытке отстраниться от невыгодных для Вашингтона обязательств, считает директор по научной работе... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T03:01:00+03:00
2025-12-08T03:01:00+03:00
2025-12-08T03:01:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:2364:1330_1920x0_80_0_0_df1bd0ce5c558ef9dee0129dc73f9a48.jpg
https://ria.ru/20251206/strategiya-2060230804.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fabe8baf5a201809c5f96d65e7d5d97c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
Эксперт прокомментировал новую доктрину безопасности США
РИА Новости: Лукьянов считает, что США хотят отойти от невыгодных обязательств
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости, Давид Нармания. Суть новой доктрины безопасности США заключается в попытке отстраниться от невыгодных для Вашингтона обязательств, считает директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
В пятницу Белый дом опубликовал новую доктрину национальной безопасности США. Документ радикально пересматривает подходы Вашингтона к некоторым ключевым вопросам в международных отношениях.
"Это попытка сформулировать стратегию национальной безопасности для страны, которая в современную эпоху не может быть изоляционистской. Однако она стремится, насколько это возможно, сбросить с себя любые "непрофильные активы" — обязательства и те представления об обязательствах, которые она считает невыгодными для себя", - отметил он в комментарии РИА Новости.