Экс-советник Трампа считает снятие санкций против России полезным
02:47 08.12.2025
Экс-советник Трампа считает снятие санкций против России полезным
Экс-советник Трампа считает снятие санкций против России полезным - РИА Новости, 08.12.2025
Экс-советник Трампа считает снятие санкций против России полезным
Бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос заявил РИА Новости, что возможное снятие Соединенными Штатами санкций против России и... РИА Новости, 08.12.2025
в мире
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
россия
сша
2025
в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Экс-советник Трампа считает снятие санкций против России полезным

РИА Новости: Пападопулос заявил, что снятие санкций с России принесет США пользу

Американские флаги возле монумента Вашингтона
Американские флаги возле монумента Вашингтона. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос заявил РИА Новости, что возможное снятие Соединенными Штатами санкций против России и расширение двусторонних экономических отношений пойдут на пользу обеим странам.
Как считает Пападопулос, администрация Трампа решила, что пришло время для нового подхода к России, который будет опираться на инвестиции, торговлю и бизнес.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
МИД назвал потери Евросоюза из-за антироссийских санкций
6 декабря, 19:17
"Если конфликт зайдет тупик, то это приведет к снятию санкций, возобновлению торговли, инвестиций и к возможным переговорам по вопросам безопасности между Соединёнными Штатами и Россией, потому что это будет в интересах обеих стран", - сказал Пападопулос.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Государственного флаг РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Против России ввели почти 31 тысячу санкций
4 декабря, 02:02
 
