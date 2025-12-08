https://ria.ru/20251208/ssha-2060472781.html
Экс-советник Трампа считает снятие санкций против России полезным
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос заявил РИА Новости, что возможное снятие Соединенными Штатами санкций против России и расширение двусторонних экономических отношений пойдут на пользу обеим странам.
Как считает Пападопулос, администрация Трампа
решила, что пришло время для нового подхода к России
, который будет опираться на инвестиции, торговлю и бизнес.
"Если конфликт зайдет тупик, то это приведет к снятию санкций, возобновлению торговли, инвестиций и к возможным переговорам по вопросам безопасности между Соединёнными Штатами и Россией, потому что это будет в интересах обеих стран", - сказал Пападопулос.
Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.