Глава Минторга США уверен, что суд подтвердит законность введения пошлин

"Мы выиграем это дело. Мы выиграем его (с результатом в - ред.) пять–четыре, либо шесть–три, и Верховный суд понимает, насколько губительно это было бы для страны, если бы они не поддержали полномочия президента по защите нашей экономики и нашего государства", - сказал Латник журналистам на мероприятии по случаю вручения премий Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.