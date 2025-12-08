Рейтинг@Mail.ru
Глава Минторга США уверен, что суд подтвердит законность введения пошлин - РИА Новости, 08.12.2025
01:55 08.12.2025
Глава Минторга США уверен, что суд подтвердит законность введения пошлин
Министр торговли США Говард Латник выразил уверенность, что Верховный суд США примет решение о законности введения пошлин в пользу администрации президента США... РИА Новости, 08.12.2025
в мире
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Американские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Министр торговли США Говард Латник выразил уверенность, что Верховный суд США примет решение о законности введения пошлин в пользу администрации президента США Дональда Трампа.
"Мы выиграем это дело. Мы выиграем его (с результатом в - ред.) пять–четыре, либо шесть–три, и Верховный суд понимает, насколько губительно это было бы для страны, если бы они не поддержали полномочия президента по защите нашей экономики и нашего государства", - сказал Латник журналистам на мероприятии по случаю вручения премий Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.
Апелляционный суд США в конце августа постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту права вводить импортные пошлины. Белый дом настаивает на наличии таких экстренных полномочий, связывая ситуацию с национальной безопасностью. Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки государств. Если Верховный суд признает, что американский лидер принял решение в обход процедур, то администрации придется вернуть уплаченные импортерами пошлины.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин прокомментировал пошлины США против партнеров
4 декабря, 19:52
 
В миреСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
