Спецоперация, 8 декабря: ВС РФ освободили Червоное и Новоданиловку
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:08 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/spetsoperatsiya-2060671150.html
Спецоперация, 8 декабря: ВС РФ освободили Червоное и Новоданиловку
Спецоперация, 8 декабря: ВС РФ освободили Червоное и Новоданиловку - РИА Новости, 08.12.2025
Спецоперация, 8 декабря: ВС РФ освободили Червоное и Новоданиловку
Российские войска освободили Червоное в ДНР и Новоданиловку в Запорожской области, украинские войска потеряли до 1275 военнослужащих, два танка и 15 бронемашин... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T20:08:00+03:00
2025-12-08T20:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
донецкая народная республика
виктор орбан
игорь додон
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052839405_0:175:3047:1889_1920x0_80_0_0_c5ac2d5685466ea9e038fab11bfe1426.jpg
https://ria.ru/20251208/rossiya-2060540776.html
https://ria.ru/20251208/vsu-2060660889.html
https://ria.ru/20251208/odessa-2060606370.html
россия
украина
донецкая народная республика
безопасность, россия, украина, донецкая народная республика, виктор орбан, игорь додон, вооруженные силы украины, стив бэннон
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Виктор Орбан, Игорь Додон, Вооруженные силы Украины, Стив Бэннон

Спецоперация, 8 декабря: ВС РФ освободили Червоное и Новоданиловку

Бойцы ждут, пока пролетит вражеский беспилотник
Бойцы ждут, пока пролетит вражеский беспилотник
© РИА Новости / Мария Марикян
Бойцы ждут, пока пролетит вражеский беспилотник. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские войска освободили Червоное в ДНР и Новоданиловку в Запорожской области, украинские войска потеряли до 1275 военнослужащих, два танка и 15 бронемашин за сутки, следует из сводки Минобороны РФ.

ВС России выполняют поставленные задачи

ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам предполетной подготовки и запуска бесплотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбит 171 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине нa 08.12.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.12.2025
© Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине нa 08.12.2025

Обстановка на активных направлениях СВО

Российские штурмовики группировки "Центр" уничтожают окруженные части ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный Димитрова, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и продолжили ликвидацию формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол, сообщило МО РФ.
Переброска резервов ВСУ на хатненский участок фронта в районе населенного пункта Кирилловка в Харьковской области сорвана, есть потери среди офицеров ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Российские военнослужащие в зоне СВО
ВС России поразили украинские объекты энергетики, используемые ВСУ
Вчера, 12:38
Большая часть новобранцев 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Сумской области травмированы, больны и слегли в медсанчасть, некоторые из них подвергались регулярным избиениям со стороны инструкторов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Штурмовики 225-го полка ВСУ провалили контратаку и с потерями отошли на исходные позиции к западу от Лимана в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Героическое спасение

Рядовой российских ВС Равиль Гайнулин спас раненого бойца ВС РФ, эвакуации которого пытались помешать ВСУ, подбившие дроном багги эвакуационной группы, сообщило Минобороны РФ. Гранатометчик роты огневой поддержки боевых машин поддержки танков Гайнулин в ходе спецоперации в составе эвакуационной группы эвакуировал на багги в районе одного из населенных пунктов ДНР раненых военнослужащих.
Истребитель Су-27 Воздушных сил Украины
ВСУ признали потерю Су-27 и гибель летчика
Вчера, 19:03

Украинский кризис мирового масштаба

Экс-советник Трампа Стив Бэннон заявил, что США стоит прекратить предоставлять Киеву деньги, вооружение и разведданные, чтобы предлагаемый Вашингтоном план по урегулированию на Украине мог быть реализован.
Евросоюз планирует принять Украину к 2030 году, что будет означать начало войны с Россией, к которой Европа уже начала готовиться, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.
Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон обвинил правящую в республике партию "Действие и солидарность" (ПДС) и президента Майю Санду в поддержке продолжения конфликта на Украине и отходе от национальных интересов.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе начала обсуждения возможных действий в случае достижения соглашения о прекращении огня на Украине, заявил глава МИД Швейцарии, которая станет председателем организации в 2026 году, Иньяццо Кассис.
Одесса
"Никогда не вернет". В США внезапно высказались об Одессе
Вчера, 16:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВиктор ОрбанИгорь ДодонВооруженные силы УкраиныСтив Бэннон
 
 
