МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские войска освободили Червоное в ДНР и Новоданиловку в Запорожской области, украинские войска потеряли до 1275 военнослужащих, два танка и 15 бронемашин за сутки, следует из сводки Минобороны РФ.

ВС России выполняют поставленные задачи

ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ , местам предполетной подготовки и запуска бесплотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбит 171 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Обстановка на активных направлениях СВО

Российские штурмовики группировки "Центр" уничтожают окруженные части ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный Димитрова, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и продолжили ликвидацию формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол, сообщило МО РФ

Переброска резервов ВСУ на хатненский участок фронта в районе населенного пункта Кирилловка в Харьковской области сорвана, есть потери среди офицеров ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Большая часть новобранцев 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Сумской области травмированы, больны и слегли в медсанчасть, некоторые из них подвергались регулярным избиениям со стороны инструкторов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Штурмовики 225-го полка ВСУ провалили контратаку и с потерями отошли на исходные позиции к западу от Лимана в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Героическое спасение

Рядовой российских ВС Равиль Гайнулин спас раненого бойца ВС РФ, эвакуации которого пытались помешать ВСУ, подбившие дроном багги эвакуационной группы, сообщило Минобороны РФ. Гранатометчик роты огневой поддержки боевых машин поддержки танков Гайнулин в ходе спецоперации в составе эвакуационной группы эвакуировал на багги в районе одного из населенных пунктов ДНР раненых военнослужащих.

Украинский кризис мирового масштаба

Виктор Орбан. Евросоюз планирует принять Украину к 2030 году, что будет означать начало войны с Россией, к которой Европа уже начала готовиться, заявил премьер Венгрии