Специальная военная операция на Украине
 
06:23 08.12.2025
ВС России за неделю освободили семьнаселенных пунктов в зоне СВО
За неделю в зоне проведения специальной военной операции российскими военными освобождены семь населенных пунктов, подсчитало РИА Новости, изучив данные... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T06:23:00+03:00
2025-12-08T06:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожская область
безопасность
2025
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. За неделю в зоне проведения специальной военной операции российскими военными освобождены семь населенных пунктов, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
По состоянию на 30 ноября российские военные с начала года освободили не менее 275 населенных пунктов в зоне спецоперации.
Как подсчитало РИА Новости, с 1 по 7 декабря под контроль Вооруженных Сил России перешли семь населенных пунктов – по три в Донецкой Народной Республике (Клинов, Безымянное, Ровное) и Запорожской области (Зеленый гай, Доброполье, Червоное), и один в Харьковской области (Кучеровка).
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьБезопасность
 
 
