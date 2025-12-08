ВС России за неделю освободили семьнаселенных пунктов в зоне СВО

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. За неделю в зоне проведения специальной военной операции российскими военными освобождены семь населенных пунктов, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

По состоянию на 30 ноября российские военные с начала года освободили не менее 275 населенных пунктов в зоне спецоперации.