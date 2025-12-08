Российские десантники не дают ВСУ форсировать Днепр у Херсона

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Российские десантники 331-го полка 98-й воздушно-десантной дивизии постоянно ведут наблюдение за позициями ВСУ на правом берегу Днепра и не дают возможность украинским военным, рассчитывавшим на осеннюю непогоду, оставаться незамеченными, рассказал РИА Новости офицер полка с позывным "Медведь".

"Погодные условия неблагоприятные: туман, дождь и так далее, никак не влияют на выполнение общей задачи полком, противник как уничтожался, так и будет уничтожаться на всех возможных подступах, на всех маршрутах его движения по реке Днепр", - сказал офицер.