Рейтинг@Mail.ru
Российские десантники не дают ВСУ форсировать Днепр у Херсона - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:38 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/spetsoperatsiya-2060480793.html
Российские десантники не дают ВСУ форсировать Днепр у Херсона
Российские десантники не дают ВСУ форсировать Днепр у Херсона - РИА Новости, 08.12.2025
Российские десантники не дают ВСУ форсировать Днепр у Херсона
Российские десантники 331-го полка 98-й воздушно-десантной дивизии постоянно ведут наблюдение за позициями ВСУ на правом берегу Днепра и не дают возможность... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T05:38:00+03:00
2025-12-08T05:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (река)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059361672_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_4a4dc4656bf10d19260e9d19e32a0d6b.jpg
https://ria.ru/20251206/trevoga-2060344619.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059361672_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e49d35c30b9737e8db5775073371af26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, днепр (река), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепр (река), Вооруженные силы Украины
Российские десантники не дают ВСУ форсировать Днепр у Херсона

РИА Новости: российские десантники не дают ВСУ форсировать Днепр у Херсона

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕЛИТОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Российские десантники 331-го полка 98-й воздушно-десантной дивизии постоянно ведут наблюдение за позициями ВСУ на правом берегу Днепра и не дают возможность украинским военным, рассчитывавшим на осеннюю непогоду, оставаться незамеченными, рассказал РИА Новости офицер полка с позывным "Медведь".
"Погодные условия неблагоприятные: туман, дождь и так далее, никак не влияют на выполнение общей задачи полком, противник как уничтожался, так и будет уничтожаться на всех возможных подступах, на всех маршрутах его движения по реке Днепр", - сказал офицер.
Солдат ВСУ на улице в Судже - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
"Сотрет в порошок". На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
6 декабря, 20:38
Офицер отметил, что все попытки прорыва противника через Днепр пресекаются с помощью артиллерии и беспилотников, включая ударные дроны большой мощности.
"Точечно и грамотно выстроена у нас система огневого поражения расчетами FPV-дронов, попытки противника оказываются все безуспешны", - отметил "Медведь".
По его словам, десантники ведут наблюдения за позициями ВСУ с наблюдательных постов в плохую погоду, когда невозможно применять БПЛА, тем самым контролируя движения противника постоянно, не давая ему возможности остаться незамеченным.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепр (река)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала