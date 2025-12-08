Рейтинг@Mail.ru
Российские штурмовики вынудили боевиков ВСУ сбежать с поля боя - РИА Новости, 08.12.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:15 08.12.2025
Российские штурмовики вынудили боевиков ВСУ сбежать с поля боя
Российские штурмовики вынудили боевиков ВСУ сбежать с поля боя
Российские штурмовики вынудили боевиков ВСУ сбежать с поля боя
В ходе штурма двухэтажного дома в селе Ровное в ДНР российские штурмовики вынудили боевиков ВСУ сбежать с поля боя, сообщили в министерстве обороны России. РИА Новости, 08.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские штурмовики вынудили боевиков ВСУ сбежать с поля боя

Российские штурмовики вынудили боевиков ВСУ сбежать с поля боя в Ровном

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В ходе штурма двухэтажного дома в селе Ровное в ДНР российские штурмовики вынудили боевиков ВСУ сбежать с поля боя, сообщили в министерстве обороны России.
Населенный пункт Ровное в ДНР освобожден 7 декабря. Село Ровное расположено между освобожденным Красноармейском и окруженным Димитровым ДНР.
Боевая работа экипажа РСЗО Град (БМ-21) на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Бойцы ВС России застали врасплох расчет FPV-дронов в Красноармейске
5 декабря, 05:14
"В ходе штурма одного из двухэтажных домов села российские штурмовики вынудили боевиков ВСУ сбежать с поля боя. В попытке добраться до другого дома и скрыться от российских военнослужащих, они попали в засаду и были уничтожены", - подчеркнули в ведомстве.
Остальные, не желая погибать за коррумпированное правительство Украины, сложили оружие и сдались в плен, подчеркнули в МО РФ.
"Кадрами объективного контроля зафиксированы множественные уличные бои, на которых российские штурмовики проявили мужество, смелость и отвагу", - добавили в министерстве обороны РФ.
В Минобороны России отметили, что все выявленные огневые точки, пункты временного размещения ВСУ уничтожались комплексными ударами артиллерии и расчетами ударных FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск "Центр".
"Комплексное огневое поражение по позициям и живой силе формирований ВСУ эффективно поддержало продвижение штурмовых групп в глубину обороны украинских боевиков, а слаженная совместная боевая работа подразделений полка позволила освободить населенный пункт", - подчеркнули в Минобороны России.
