Российские штурмовики вынудили боевиков ВСУ сбежать с поля боя
Российские штурмовики вынудили боевиков ВСУ сбежать с поля боя - РИА Новости, 08.12.2025
Российские штурмовики вынудили боевиков ВСУ сбежать с поля боя
В ходе штурма двухэтажного дома в селе Ровное в ДНР российские штурмовики вынудили боевиков ВСУ сбежать с поля боя, сообщили в министерстве обороны России.
Российские штурмовики вынудили боевиков ВСУ сбежать с поля боя
Российские штурмовики вынудили боевиков ВСУ сбежать с поля боя в Ровном
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В ходе штурма двухэтажного дома в селе Ровное в ДНР российские штурмовики вынудили боевиков ВСУ сбежать с поля боя, сообщили в министерстве обороны России.
Населенный пункт Ровное в ДНР
освобожден 7 декабря. Село Ровное расположено между освобожденным Красноармейском и окруженным Димитровым ДНР.
"В ходе штурма одного из двухэтажных домов села российские штурмовики вынудили боевиков ВСУ
сбежать с поля боя. В попытке добраться до другого дома и скрыться от российских военнослужащих, они попали в засаду и были уничтожены", - подчеркнули в ведомстве.
Остальные, не желая погибать за коррумпированное правительство Украины
, сложили оружие и сдались в плен, подчеркнули в МО РФ
.
"Кадрами объективного контроля зафиксированы множественные уличные бои, на которых российские штурмовики проявили мужество, смелость и отвагу", - добавили в министерстве обороны РФ.
В Минобороны России отметили, что все выявленные огневые точки, пункты временного размещения ВСУ уничтожались комплексными ударами артиллерии и расчетами ударных FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск "Центр".
"Комплексное огневое поражение по позициям и живой силе формирований ВСУ эффективно поддержало продвижение штурмовых групп в глубину обороны украинских боевиков, а слаженная совместная боевая работа подразделений полка позволила освободить населенный пункт", - подчеркнули в Минобороны России.