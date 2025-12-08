МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В ходе штурма двухэтажного дома в селе Ровное в ДНР российские штурмовики вынудили боевиков ВСУ сбежать с поля боя, сообщили в министерстве обороны России.

Населенный пункт Ровное в ДНР освобожден 7 декабря. Село Ровное расположено между освобожденным Красноармейском и окруженным Димитровым ДНР.

"В ходе штурма одного из двухэтажных домов села российские штурмовики вынудили боевиков ВСУ сбежать с поля боя. В попытке добраться до другого дома и скрыться от российских военнослужащих, они попали в засаду и были уничтожены", - подчеркнули в ведомстве.

Остальные, не желая погибать за коррумпированное правительство Украины , сложили оружие и сдались в плен, подчеркнули в МО РФ

"Кадрами объективного контроля зафиксированы множественные уличные бои, на которых российские штурмовики проявили мужество, смелость и отвагу", - добавили в министерстве обороны РФ.

В Минобороны России отметили, что все выявленные огневые точки, пункты временного размещения ВСУ уничтожались комплексными ударами артиллерии и расчетами ударных FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск "Центр".