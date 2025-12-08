Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало бойцов ВС России с триколором в Ровном
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 08.12.2025 (обновлено: 08:15 08.12.2025)
Минобороны показало бойцов ВС России с триколором в Ровном
Минобороны показало бойцов ВС России с триколором в Ровном - РИА Новости, 08.12.2025
Минобороны показало бойцов ВС России с триколором в Ровном
Минобороны России показало бойцов ВС РФ, которые держат в руках российский триколор в освобожденном населенном пункте Ровное ДНР. РИА Новости, 08.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
2025
Российский триколор в освобожденном населенном пункте Ровное в ДНР
Минобороны показало российских бойцов, которые держат в руках российский триколор в освобожденном населенном пункте Ровное в ДНР.
россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Минобороны показало бойцов ВС России с триколором в Ровном

Минобороны показало бойцов ВС России с триколором в освобожденном Ровном

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Минобороны России показало бойцов ВС РФ, которые держат в руках российский триколор в освобожденном населенном пункте Ровное ДНР.
В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки "Центр" освободили Ровное.
На видео, опубликованном министерством обороны России, показаны военнослужащие ВС РФ, которые в руках держат флаг Российской Федерации.
Село Ровное расположено между освобожденным Красноармейском и окруженным Димитровым ДНР, добавили в министерстве обороны России.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
