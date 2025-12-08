https://ria.ru/20251208/spetsoperatsiya-2060479138.html
Минобороны показало бойцов ВС России с триколором в Ровном
Минобороны показало бойцов ВС России с триколором в Ровном - РИА Новости, 08.12.2025
Минобороны показало бойцов ВС России с триколором в Ровном
Минобороны России показало бойцов ВС РФ, которые держат в руках российский триколор в освобожденном населенном пункте Ровное ДНР. РИА Новости, 08.12.2025
Российский триколор в освобожденном населенном пункте Ровное в ДНР
Минобороны показало российских бойцов, которые держат в руках российский триколор в освобожденном населенном пункте Ровное в ДНР.
Минобороны показало бойцов ВС России с триколором в Ровном
Минобороны показало бойцов ВС России с триколором в освобожденном Ровном