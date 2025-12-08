Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы уничтожили пункт управления ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 08.12.2025
05:08 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/spetsoperatsiya-2060479001.html
Артиллеристы уничтожили пункт управления ВСУ в Харьковской области
Артиллеристы уничтожили пункт управления ВСУ в Харьковской области
Артиллеристы 288-й бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления ВСУ на купянском направлении, сообщили в МО РФ. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T05:08:00+03:00
2025-12-08T05:08:00+03:00
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059361419_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d14e40c821c583f896b5c4cae82dc6d.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059361419_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f097f541a342687037e0d1807821ecda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили пункт управления ВСУ в Харьковской области

Артиллеристы уничтожили пункт управления ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 дек - РИА Новости. Артиллеристы 288-й бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления ВСУ на купянском направлении, сообщили в МО РФ.
"Огнём из 152-миллиметровой пушки, применяя осколочно-фугасные снаряды повышенной дальности, они подавили вражеский пункт управления, укрытый в лесополосе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с самого начала СВО артиллерийские части группировки "Запад" активно уничтожают пехоту ВСУ, командные пункты, артиллерию и наблюдательные посты ВСУ, а также оказывают поддержку штурмовым подразделениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
