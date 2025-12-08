https://ria.ru/20251208/spetsoperatsiya-2060479001.html
Артиллеристы уничтожили пункт управления ВСУ в Харьковской области
Артиллеристы уничтожили пункт управления ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 08.12.2025
Артиллеристы уничтожили пункт управления ВСУ в Харьковской области
Артиллеристы 288-й бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления ВСУ на купянском направлении, сообщили в МО РФ.
ЛУГАНСК, 8 дек - РИА Новости. Артиллеристы 288-й бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления ВСУ на купянском направлении, сообщили в МО РФ.
"Огнём из 152-миллиметровой пушки, применяя осколочно-фугасные снаряды повышенной дальности, они подавили вражеский пункт управления, укрытый в лесополосе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с самого начала СВО артиллерийские части группировки "Запад" активно уничтожают пехоту ВСУ
, командные пункты, артиллерию и наблюдательные посты ВСУ, а также оказывают поддержку штурмовым подразделениям.