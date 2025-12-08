ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Жительница села Торское в ДНР Светлана Тарасова рассказала РИА Новости, что в период нахождения украинских войск в населенном пункте среди них были замечены иностранные наемники.
Министерство обороны России заявило об освобождении Торского подразделениями группировки войск "Запад" 15 мая.
"Были, ходили (иностранные наемники - ред.), но мы с ними не общались. Ну как негр, я не знаю как. Узкоглазые были какие-то люди", - сказала Тарасова.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
