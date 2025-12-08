Беженка из Торского рассказала об иностранных наемниках в рядах ВСУ

ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Жительница села Торское в ДНР Светлана Тарасова рассказала РИА Новости, что в период нахождения украинских войск в населенном пункте среди них были замечены иностранные наемники.

"Были, ходили (иностранные наемники - ред.), но мы с ними не общались. Ну как негр, я не знаю как. Узкоглазые были какие-то люди", - сказала Тарасова.