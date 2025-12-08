Рейтинг@Mail.ru
08.12.2025

Беженка из Торского рассказала об иностранных наемниках в рядах ВСУ
01:58 08.12.2025
Беженка из Торского рассказала об иностранных наемниках в рядах ВСУ
Беженка из Торского рассказала об иностранных наемниках в рядах ВСУ
Жительница села Торское в ДНР Светлана Тарасова рассказала РИА Новости, что в период нахождения украинских войск в населенном пункте среди них были замечены... РИА Новости, 08.12.2025
Беженка из Торского рассказала об иностранных наемниках в рядах ВСУ

РИА Новости: в составе ВСУ в Торском были иностранные наемники

ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Жительница села Торское в ДНР Светлана Тарасова рассказала РИА Новости, что в период нахождения украинских войск в населенном пункте среди них были замечены иностранные наемники.
Министерство обороны России заявило об освобождении Торского подразделениями группировки войск "Запад" 15 мая.
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Беженец из Торского рассказал, как спасся от атаковавшего его дрона ВСУ
Вчера, 10:26
"Были, ходили (иностранные наемники - ред.), но мы с ними не общались. Ну как негр, я не знаю как. Узкоглазые были какие-то люди", - сказала Тарасова.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
