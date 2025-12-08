Боец ММА удивился, что на него завели дело из-за спарринга с памятником

"Я вышел из дома в 8 утра на тренировку, сам опрятный. Стоит памятник, я отдал воинское приветствие, за ручку резиновый чистый жгут повязал, не хотел за дерево, чтобы не ломать, сделал упражнение, побежал дальше. Я живу в этом районе несколько лет. Здесь, на лавочках у этого памятника, почти каждый день пьют, курят, плюют, мусорят, а я уголовник... Я не знал, я глупость совершил, мне врач сказал тренироваться, жгут купить", - заявил Исмаилов на суде.