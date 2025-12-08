https://ria.ru/20251208/sparring-2060560974.html
Боец ММА удивился, что на него завели дело из-за спарринга с памятником
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Боец ММА Заур Исмаилов, устроивший "спарринг" с памятником ветеранам МЧС в Москве, удивился, что на него из-за случившегося завели уголовное дело, передает корреспондент РИА Новости из зала Дорогомиловского суда Москвы.
"Я вышел из дома в 8 утра на тренировку, сам опрятный. Стоит памятник, я отдал воинское приветствие, за ручку резиновый чистый жгут повязал, не хотел за дерево, чтобы не ломать, сделал упражнение, побежал дальше. Я живу в этом районе несколько лет. Здесь, на лавочках у этого памятника, почти каждый день пьют, курят, плюют, мусорят, а я уголовник... Я не знал, я глупость совершил, мне врач сказал тренироваться, жгут купить", - заявил Исмаилов на суде.
Он добавил, что из-за болезни, рассеянного склероза, его "мажет". "Только недавно на соревнованиях побеждал, мне руку поднимали, а теперь могу неделю лежать", - уточнил он.
В понедельник суд рассматривает ходатайство об аресте мужчины.
Исмаилову предъявлено обвинение в осквернении мемориального сооружения (статья 243.4 УК РФ
). Как ранее заявили в ГСУСК России по Москве
, в ходе допроса он признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.
Ранее боец ММА Заур Исмаилов опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) видео "спарринга" с памятником ветеранам МЧС
в Москве. На нем боец ММА имитирует серию ударов руками и ногами по статуе ребенка в сквере Дмитрия Михайлика в Москве.
Столичный главк СК
РФ сообщил о возбуждении уголовного дела об осквернении памятника, мужчина задержан. Также председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
поручил доложить о результатах расследования дела.