Врачи рассказали о состоянии девочки из Уфы, выброшенной отцом из окна

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Состояние девочки из Уфы, выброшенной отцом из окна, оценивается как стабильное с выраженной положительной динамикой, в январе ей проведут операцию по устранению дефекта черепа, сообщили в Российской детской клинической больнице (РДКБ) Минздрава России.

Уфе 9 октября в доме на улице Ульяновых ребенка с четвертого этажа сбросил вниз 34-летний отец, ранее наблюдавшийся у психиатра. Трехлетняя девочка в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована, ее прооперировали, мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Позже Минздрав сообщил, что девочка была доставлена в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России

"Сейчас состояние девочки оценивается как стабильное с выраженной положительной динамикой. При поступлении у ребенка наблюдалось нарушение функций конечностей, а спустя полтора месяца у нее почти полностью вернулся прежний объем движений. Восстановилась походка - девочка ходит с мамой за руку на значительные расстояния, а без поддержки может уверенно пройти несколько шагов", - сообщила врач-невролог нейрохирургического отделения РДКБ Ирина Рассказчикова, чьи слова приводятся в Telegram-канале больницы.

Специалист также отметила восстановление речи и активности: ребенок изъясняется практически так же, как и до травмы, идет на контакт, самостоятельно играет, улыбается.

"Программа восстановления девочки разработана мультидисциплинарной командой и включает комплекс реабилитационных мероприятий: механотерапию, кинезиотерапию по методу Войта, занятия на платформе Галилео, лечебную физкультуру, работу с психологом и логопедом", - пояснили в медучреждении.

Там добавили, что следующим этапом лечения станет хирургическое вмешательство по устранению дефекта черепа, которое проведут нейрохирурги РДКБ в январе.