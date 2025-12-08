Рейтинг@Mail.ru
Врачи рассказали о состоянии девочки из Уфы, выброшенной отцом из окна - РИА Новости, 08.12.2025
11:49 08.12.2025
Врачи рассказали о состоянии девочки из Уфы, выброшенной отцом из окна
Врачи рассказали о состоянии девочки из Уфы, выброшенной отцом из окна
Состояние девочки из Уфы, выброшенной отцом из окна, оценивается как стабильное с выраженной положительной динамикой, в январе ей проведут операцию по... РИА Новости, 08.12.2025
Врачи рассказали о состоянии девочки из Уфы, выброшенной отцом из окна

Состояние выброшенной отцом из окна девочки из Уфы стабилизировалось

Консилиум по трехлетней девочке, которая пострадала при падении с высоты в Уфе
Консилиум по трехлетней девочке, которая пострадала при падении с высоты в Уфе
© Фото : Айрат Рахматуллин/Telegram
Консилиум по трехлетней девочке, которая пострадала при падении с высоты в Уфе. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Состояние девочки из Уфы, выброшенной отцом из окна, оценивается как стабильное с выраженной положительной динамикой, в январе ей проведут операцию по устранению дефекта черепа, сообщили в Российской детской клинической больнице (РДКБ) Минздрава России.
В Уфе 9 октября в доме на улице Ульяновых ребенка с четвертого этажа сбросил вниз 34-летний отец, ранее наблюдавшийся у психиатра. Трехлетняя девочка в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована, ее прооперировали, мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Позже Минздрав сообщил, что девочка была доставлена в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России.
В Саратове проверяют блогера после видео с ребенком в вакуумном пакете
В Саратове проверяют блогера после видео с ребенком в вакуумном пакете
Вчера, 22:18
"Сейчас состояние девочки оценивается как стабильное с выраженной положительной динамикой. При поступлении у ребенка наблюдалось нарушение функций конечностей, а спустя полтора месяца у нее почти полностью вернулся прежний объем движений. Восстановилась походка - девочка ходит с мамой за руку на значительные расстояния, а без поддержки может уверенно пройти несколько шагов", - сообщила врач-невролог нейрохирургического отделения РДКБ Ирина Рассказчикова, чьи слова приводятся в Telegram-канале больницы.
Специалист также отметила восстановление речи и активности: ребенок изъясняется практически так же, как и до травмы, идет на контакт, самостоятельно играет, улыбается.
"Программа восстановления девочки разработана мультидисциплинарной командой и включает комплекс реабилитационных мероприятий: механотерапию, кинезиотерапию по методу Войта, занятия на платформе Галилео, лечебную физкультуру, работу с психологом и логопедом", - пояснили в медучреждении.
Там добавили, что следующим этапом лечения станет хирургическое вмешательство по устранению дефекта черепа, которое проведут нейрохирурги РДКБ в январе.
"Сейчас малышка готовится к выписке, чтобы отметить Новый год дома в кругу семьи - с мамой и старшим братом", - добавили в медучреждении.
В Москве отец ударил четырехмесячного ребенка
В Москве отец ударил четырехмесячного ребенка
27 ноября, 20:01
 
ПроисшествияУфаРоссия
 
 
