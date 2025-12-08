Рейтинг@Mail.ru
СМИ: чернобыльские собаки окрасились в синий после купания в биотуалете
15:21 08.12.2025
СМИ: чернобыльские собаки окрасились в синий после купания в биотуалете
Чернобыльские собаки окрасились в синий цвет после того, как искупались в содержимом биотуалетов, где использовался синий краситель, сообщает телеканал Fox News РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T15:21:00+03:00
2025-12-08T15:21:00+03:00
южная каролина
чернобыльская аэс
в мире
южная каролина
2025
южная каролина, чернобыльская аэс, в мире
Южная Каролина, Чернобыльская АЭС, В мире
© Фото : Dogs of ChernobylЧернобыльская собака
Чернобыльская собака - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : Dogs of Chernobyl
Чернобыльская собака. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Чернобыльские собаки окрасились в синий цвет после того, как искупались в содержимом биотуалетов, где использовался синий краситель, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на эксперта из университета Южной Каролины Тимоти Муссо.
В октябре в сети распространились фото от американской некоммерческой организации "Собаки Чернобыля", на которых изображены чернобыльские собаки с необычным цветом шерсти, среди которых как минимум одна была полностью синяя. Издание Daily Mail предположило, что они могли попасть под воздействие химикатов.
"Синий краситель, вероятно, появился в результате опрокидывания переносного туалета, в экскрементах из которого валялись собаки, поскольку они часто к этому прибегают... Синий окрас стал просто признаком негигиеничного поведения собаки", - цитирует телеканал Муссо.
Он добавил, что, несмотря на домыслы в соцсетях, необычный цвет шерсти не является следствием мутации.
Гриб Cladosporium sphaerospermum, найденный на стенах разрушенного энергоблока в Чернобыле - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Чернобыле обнаружили новую форму жизни
2 декабря, 10:40
 
Южная Каролина, Чернобыльская АЭС, В мире
 
 
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
