СМИ: чернобыльские собаки окрасились в синий после купания в биотуалете
СМИ: чернобыльские собаки окрасились в синий после купания в биотуалете - РИА Новости, 08.12.2025
СМИ: чернобыльские собаки окрасились в синий после купания в биотуалете
Чернобыльские собаки окрасились в синий цвет после того, как искупались в содержимом биотуалетов, где использовался синий краситель, сообщает телеканал Fox News РИА Новости, 08.12.2025
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Чернобыльские собаки окрасились в синий цвет после того, как искупались в содержимом биотуалетов, где использовался синий краситель, сообщает телеканал Fox News
со ссылкой на эксперта из университета Южной Каролины Тимоти Муссо.
В октябре в сети распространились фото от американской некоммерческой организации "Собаки Чернобыля
", на которых изображены чернобыльские собаки с необычным цветом шерсти, среди которых как минимум одна была полностью синяя. Издание Daily Mail предположило, что они могли попасть под воздействие химикатов.
"Синий краситель, вероятно, появился в результате опрокидывания переносного туалета, в экскрементах из которого валялись собаки, поскольку они часто к этому прибегают... Синий окрас стал просто признаком негигиеничного поведения собаки", - цитирует телеканал Муссо.
Он добавил, что, несмотря на домыслы в соцсетях, необычный цвет шерсти не является следствием мутации.