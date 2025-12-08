США поддержали планы Ирака по передаче доли "Лукойла", сообщил Bloomberg

Exxon ранее возобновила деятельность в Ираке после двухлетнего перерыва, подписав в октябре предварительное соглашение по разработке месторождения Маджнун. Chevron, в свою очередь, ведет переговоры о выходе на иракский рынок, как сообщил ранее глава компании Майк Уирт.