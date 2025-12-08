Рейтинг@Mail.ru
США поддержали планы Ирака по передаче доли "Лукойла", сообщил Bloomberg
19:37 08.12.2025
США поддержали планы Ирака по передаче доли "Лукойла", сообщил Bloomberg
США поддержали планы Ирака по передаче доли "Лукойла", сообщил Bloomberg - РИА Новости, 08.12.2025
США поддержали планы Ирака по передаче доли "Лукойла", сообщил Bloomberg
Власти США поддерживают планы Ирака передать долю российской компании "Лукойл" в одном из крупнейших нефтяных месторождений страны американской компании,... РИА Новости, 08.12.2025
в мире
сша
ирак
багдад (город)
дональд трамп
лукойл
chevron
exxon mobil
сша
ирак
багдад (город)
в мире, сша, ирак, багдад (город), дональд трамп, лукойл, chevron , exxon mobil
В мире, США, Ирак, Багдад (город), Дональд Трамп, ЛУКОЙЛ, Chevron , Exxon Mobil
США поддержали планы Ирака по передаче доли "Лукойла", сообщил Bloomberg

Bloomberg: США поддержали передачу доли "Лукойла" американской компании в Ираке

Стенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. Власти США поддерживают планы Ирака передать долю российской компании "Лукойл" в одном из крупнейших нефтяных месторождений страны американской компании, передает в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
Речь идет о месторождении "Западная Курна-2", обеспечивающем около 10% всей добычи нефти в Ираке. Министерство нефти страны на прошлой неделе заявило, что ведет переговоры с американскими нефтяными компаниями о передаче им контрольного пакета проекта. По данным источников агентства, администрация президента США Дональда Трампа настаивает на том, чтобы глобальные активы "Лукойла" перешли под контроль американской структуры.
Логотип компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Британия вывела из-под санкций международные активы "Лукойла"
27 ноября, 20:32
В качестве возможных претендентов на активы называются Exxon Mobil и Chevron. По информации источника Блумберг, для проекта "Западная Курна-2" Багдад отдает предпочтение Exxon, которая ранее уже работала на соседнем месторождении "Западная Курна-1".
Exxon ранее возобновила деятельность в Ираке после двухлетнего перерыва, подписав в октябре предварительное соглашение по разработке месторождения Маджнун. Chevron, в свою очередь, ведет переговоры о выходе на иракский рынок, как сообщил ранее глава компании Майк Уирт.
В госдепартаменте США подтвердили поддержку этого курса. "Нас обнадеживают первоначальные договоренности министерства нефти Ирака с Exxon и Chevron и намерение передать "Западную Курну-2" американскому оператору. Соединенные Штаты продолжат отстаивать интересы американских компаний в Ираке", - заявил представитель внешнеполитического ведомства в ответ на запрос Блумберг.
США в конце октября ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних структур. Минфин США выдал в минувший четверг генеральную лицензию, которой разрешил операции с "Лукойлом", необходимые для обслуживания и ликвидации заправок за пределами РФ, до 29 апреля 2026 года.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин выразил недоумение введением санкций против "Лукойла" после Анкориджа
27 ноября, 17:43
 
В миреСШАИракБагдад (город)Дональд ТрампЛУКОЙЛChevronExxon Mobil
 
 
