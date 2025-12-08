CNN узнало о резкой смене позиции Хегсета по исполнению незаконных приказов

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сегодняшний глава Пентагона Пит Хегсет в 2016 году, ещё будучи политкомментатором Fox News, утверждал, что американские военнослужащие обязаны не исполнять незаконные приказы, даже если их отдаст президент США Дональд Трамп, первый президентский срок которого начался в 2017 году после выборов в 2016, сообщает телеканал CNN со ссылкой на найденные архивные записи.
Тогдашний кандидат Трамп предлагал меры, которые военные юристы называли нарушением законов войны, включая убийство семей террористов и возвращение запрещённых методов допросов. На фоне этих заявлений Хегсет подчеркивал, что у армии есть обязанность отказываться от незаконных распоряжений.
CNN указывает, что эти заявления резко расходятся с нынешней позицией Хегсета. В последние недели, уже на посту министра войны, он критикует демократов за видеообращение, в котором законодатели напомнили военным о праве отказаться от незаконного приказа. Хегсет назвал их "мятежной шестеркой" и обвинил в подрыве цепи командования.
