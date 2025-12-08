CNN узнало о резкой смене позиции Хегсета по исполнению незаконных приказов

Тогдашний кандидат Трамп предлагал меры, которые военные юристы называли нарушением законов войны, включая убийство семей террористов и возвращение запрещённых методов допросов. На фоне этих заявлений Хегсет подчеркивал, что у армии есть обязанность отказываться от незаконных распоряжений.

CNN указывает, что эти заявления резко расходятся с нынешней позицией Хегсета. В последние недели, уже на посту министра войны, он критикует демократов за видеообращение, в котором законодатели напомнили военным о праве отказаться от незаконного приказа. Хегсет назвал их "мятежной шестеркой" и обвинил в подрыве цепи командования.