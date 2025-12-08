Рейтинг@Mail.ru
CNN узнало о резкой смене позиции Хегсета по исполнению незаконных приказов
16:45 08.12.2025 (обновлено: 16:51 08.12.2025)
CNN узнало о резкой смене позиции Хегсета по исполнению незаконных приказов
CNN узнало о резкой смене позиции Хегсета по исполнению незаконных приказов
Сегодняшний глава Пентагона Пит Хегсет в 2016 году, ещё будучи политкомментатором Fox News, утверждал, что американские военнослужащие обязаны не исполнять... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T16:45:00+03:00
2025-12-08T16:51:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
пит хегсет
дональд трамп
николас мадуро
министерство обороны сша
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
в мире, сша, венесуэла, вашингтон (штат), пит хегсет, дональд трамп, николас мадуро, министерство обороны сша, nbc
В мире, США, Венесуэла, Вашингтон (штат), Пит Хегсет, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Министерство обороны США, NBC
CNN узнало о резкой смене позиции Хегсета по исполнению незаконных приказов

CNN: Хегсет утверждал, что военные США обязаны не исполнять незаконные приказы

© AP Photo / Ben CurtisПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Пит Хегсет. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сегодняшний глава Пентагона Пит Хегсет в 2016 году, ещё будучи политкомментатором Fox News, утверждал, что американские военнослужащие обязаны не исполнять незаконные приказы, даже если их отдаст президент США Дональд Трамп, первый президентский срок которого начался в 2017 году после выборов в 2016, сообщает телеканал CNN со ссылкой на найденные архивные записи.
"Если приказ незаконный - вы его не выполняете", - говорил Хегсет в эфире Fox News в марте 2016 года, комментируя заявления Трампа о том, что армия выполнит любые его указания.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Хегсет заявил, что находится в "списке непослушных детей" Трампа
Вчера, 02:32
Тогдашний кандидат Трамп предлагал меры, которые военные юристы называли нарушением законов войны, включая убийство семей террористов и возвращение запрещённых методов допросов. На фоне этих заявлений Хегсет подчеркивал, что у армии есть обязанность отказываться от незаконных распоряжений.
CNN указывает, что эти заявления резко расходятся с нынешней позицией Хегсета. В последние недели, уже на посту министра войны, он критикует демократов за видеообращение, в котором законодатели напомнили военным о праве отказаться от незаконного приказа. Хегсет назвал их "мятежной шестеркой" и обвинил в подрыве цепи командования.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Президент России Владимир Путин на пленарной дискуссии Будущее с ИИ международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Хегсет назвал идеальным ужин в компании Путина
3 декабря, 03:15
 
В миреСШАВенесуэлаВашингтон (штат)Пит ХегсетДональд ТрампНиколас МадуроМинистерство обороны СШАNBC
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
