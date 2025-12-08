Soir: спецслужбы стран НАТО следят за Euroclear

БРЮССЕЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Разведслужбы стран НАТО следят за персоналом бельгийского депозитария Euroclear, в частности под подозрение попал один французский сотрудник, который якобы часто в последние годы путешествовал в Москву, пишет бельгийское издание Soir.
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Согласно источникам издания в депозитарии, поездки осуществлялись по личным причинам, человек, на которого указывают спецслужбы, не имеет руководящих должностей и доступа к делу о замороженных российских активах. Но эти факты не останавливают западные спецслужбы от попыток найти компромат на организацию, которая открыто отказалась подчиняться незаконным требованиям Еврокомиссии.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.