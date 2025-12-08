Рейтинг@Mail.ru
Soir: спецслужбы стран НАТО следят за Euroclear - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/smi-2060561756.html
Soir: спецслужбы стран НАТО следят за Euroclear
Soir: спецслужбы стран НАТО следят за Euroclear - РИА Новости, 08.12.2025
Soir: спецслужбы стран НАТО следят за Euroclear
Разведслужбы стран НАТО следят за персоналом бельгийского депозитария Euroclear, в частности под подозрение попал один французский сотрудник, который якобы... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T13:47:00+03:00
2025-12-08T13:47:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
евросоюз
euroclear
еврокомиссия
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_0:47:3412:1966_1920x0_80_0_0_bf674f46ac3cca0ba32844b059163b77.jpg
https://ria.ru/20250313/frantsija-2004689266.html
https://ria.ru/20251003/ek-2046231185.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_365:0:3048:2012_1920x0_80_0_0_9e67ab8a88c771748f58a4398bbcf399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, евросоюз, euroclear, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Москва, Евросоюз, Euroclear, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Soir: спецслужбы стран НАТО следят за Euroclear

Soir: спецслужбы НАТО следят за персоналом бельгийского депозитария Euroclear

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Разведслужбы стран НАТО следят за персоналом бельгийского депозитария Euroclear, в частности под подозрение попал один французский сотрудник, который якобы часто в последние годы путешествовал в Москву, пишет бельгийское издание Soir.
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Сессия в Национальном собрании в Париже - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Нацсобрание Франции одобрило резолюцию об изъятии российских активов
13 марта, 10:19
"В период с 2015 по 2024 годы этот французский сотрудник Euroclear совершил 155 перелетов в Россию и обратно. Сотрудник разведки одной страны-члена НАТО счел эти поездки подозрительными. Сообщается также, что он находится под наблюдением различных спецслужб", - пишет издание.
Согласно источникам издания в депозитарии, поездки осуществлялись по личным причинам, человек, на которого указывают спецслужбы, не имеет руководящих должностей и доступа к делу о замороженных российских активах. Но эти факты не останавливают западные спецслужбы от попыток найти компромат на организацию, которая открыто отказалась подчиняться незаконным требованиям Еврокомиссии.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Euroclear призвал ЕК соблюдать международное право по российским активам
3 октября, 17:05
 
В миреРоссияУкраинаМоскваЕвросоюзEuroclearЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала