В Словакии заявили, что добиваются исключений в миграционном пакте ЕС - РИА Новости, 08.12.2025
22:20 08.12.2025
В Словакии заявили, что добиваются исключений в миграционном пакте ЕС
В Словакии заявили, что добиваются исключений в миграционном пакте ЕС
в мире
словакия
брюссель
украина
роберт фицо
евросоюз
миграция
в мире, словакия, брюссель, украина, роберт фицо, евросоюз, миграция
В мире, Словакия, Брюссель, Украина, Роберт Фицо, Евросоюз, Миграция
В Словакии заявили, что добиваются исключений в миграционном пакте ЕС

Глава МВД Шутай-Эшток: Словакия добивается исключений в миграционном пакте ЕС

© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 8 дек - РИА Новости. Словакия хочет добиться для себя исключений в миграционном пакте Евросоюза, поскольку республика приняла у себя большое число беженцев с Украины, сообщил глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток.
В воскресенье Шутай-Эшток заявил, что Словакия не позволит диктовать себе, кого на своей территории следует принимать. В понедельник он принимал участие в заседании глав МВД Европейского союза в Брюсселе, где Словакия отвергла "Пакт о миграции и предоставлении убежища".
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Польша, Венгрия, Словакия и Чехия готовят иск к ЕС, сообщили СМИ
13 ноября, 17:04
«
"Не понимаю, почему Словакия не была включена в список стран, у которых должны быть какие-то исключения, учитывая, что мы - страна, которая приняла десятки тысяч беженцев после того, как начался конфликт в соседней Украине", - сказал Шутай-Эшток журналистам в Брюсселе, комментарий опубликован на его официальной странице в соцсети Facebook* в понедельник.
Он отметил, что Словакия не поддержит документ до тех пор, пока не будут начаты переговоры об исключениях для республики.
В начале февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Словакия предпочтет заплатить, чем принимать у себя мигрантов в рамках квот на расселение в странах Европейского союза.
В мае прошлого года ЕС окончательно утвердил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов из третьих стран. "Пакт о миграции и предоставлении убежища" призван способствовать борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми, а также ужесточить наказания за преступления в этой области в рамках Евросоюза. Пакт, который разрабатывался и переписывался почти десять лет, предусматривает серию новых правил, регулирующих усиление контроля на внешних границах, более быструю процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение тех, кто не имеет права находиться на территории ЕС. Также реформа предполагает справедливое распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства "первой линии", которые сталкиваются с наплывом нелегалов.
Миграционный пакт ЕС о предоставлении убежища предполагает среди прочего "систему ответственности и солидарности". Предполагается, что, если страна не хочет принимать переселенного мигранта, она должна заплатить 20 тысяч евро за каждого.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Карлов мост на реке Влатава в Праге - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Больше половины иностранцев, проживающих в Чехии, являются украинцами
2 августа, 23:32
 
