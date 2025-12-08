Рейтинг@Mail.ru
11:07 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/shvetsija-2060514751.html
Швеция планирует разместить военную технику в Финляндии, сообщают СМИ
в мире, финляндия, швеция, россия, владимир путин, дмитрий киселев, нато
В мире, Финляндия, Швеция, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС Швеции
Военнослужащие ВС Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Швеция планирует разместить военную технику на севере Финляндии в рамках создаваемой там многонациональной бригады НАТО, сообщает телерадиовещатель Yle.
Ранее министры обороны стран НАТО поддержали инициативу разместить в финской Лапландии многонациональную тактическую группу передового присутствия (FLF, Forward Land Forces) Объединенных сухопутных войск НАТО под шведским руководством. Минобороны Финляндии информировало, что в создании сил НАТО примут участие Великобритания, Франция, Дания, Норвегия, Исландия и Италия.
В Швеции впервые за многие годы состоялся неонацистский марш
02:53
"Швеция планирует разместить часть своей военной техники на территории Финляндии в рамках укрепления оборонного сотрудничества", - говорится в сообщении.
Как уточняет Yle, шведские войска будут дислоцироваться в Норрботтенском полку в городе Буден на севере Швеции, по мере необходимости техника и оборудование будут перебрасываться в Финляндию.
"Нам нужны оба решения - часть техники может храниться в Финляндии, а часть будет при необходимости перебрасываться из Швеции", - приводит Yle слова бригадного генерала шведских вооруженных сил Микаэля Карлена.
Также на севере Финляндии будут находиться шведские штабные офицеры. По словам Карлена, обычно численность группы передового присутствия НАТО составляет 500-800 военнослужащих, но при необходимости ее состав может быть увеличен до 3-5 тысяч человек.
Финский военный - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Финляндии начались военные учения недалеко от границы с Россией
17 ноября, 08:24
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Финляндии могут разместить подразделение НАТО, заявило Минобороны
24 ноября, 11:12
 
В миреФинляндияШвецияРоссияВладимир ПутинДмитрий КиселевНАТО
 
 
