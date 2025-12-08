Швеция планирует разместить военную технику в Финляндии, сообщают СМИ

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Швеция планирует разместить военную технику на севере Финляндии в рамках создаваемой там многонациональной бригады НАТО, сообщает телерадиовещатель Yle.

Франция, Дания, Норвегия, Исландия и Италия. Ранее министры обороны стран НАТО поддержали инициативу разместить в финской Лапландии многонациональную тактическую группу передового присутствия (FLF, Forward Land Forces) Объединенных сухопутных войск НАТО под шведским руководством. Минобороны Финляндии информировало, что в создании сил НАТО примут участие Великобритания

"Швеция планирует разместить часть своей военной техники на территории Финляндии в рамках укрепления оборонного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Как уточняет Yle, шведские войска будут дислоцироваться в Норрботтенском полку в городе Буден на севере Швеции , по мере необходимости техника и оборудование будут перебрасываться в Финляндию.

"Нам нужны оба решения - часть техники может храниться в Финляндии, а часть будет при необходимости перебрасываться из Швеции", - приводит Yle слова бригадного генерала шведских вооруженных сил Микаэля Карлена.

Также на севере Финляндии будут находиться шведские штабные офицеры. По словам Карлена, обычно численность группы передового присутствия НАТО составляет 500-800 военнослужащих, но при необходимости ее состав может быть увеличен до 3-5 тысяч человек.

В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.