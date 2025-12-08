https://ria.ru/20251208/shevyreva-2060564103.html
Жительница Казани попросила отпустить свекра, подозреваемого в покушении
Жительница Казани попросила отпустить свекра, подозреваемого в покушении
Жительница Казани попросила отпустить свекра, подозреваемого в покушении
08.12.2025
2025-12-08T13:56:00+03:00
2025-12-08T13:56:00+03:00
2025-12-08T14:09:00+03:00
происшествия
россия
казань
следственный комитет россии (ск рф)
россия
казань
Жительница Казани попросила отпустить свекра, подозреваемого в покушении
КАЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Ирина Шевырева, на которую в октябре было совершено жестокое нападение с ножом, просила суд отпустить из-под стражи свекра Станислава Шевырева, которого следствие считает причастным к покушению на нее, и заявила о непричастности семьи к данному преступлению, передает корреспондент РИА Новости.
"Моя семья не причастна никоим образом к этому преступлению. В нашей семейной жизни не было никаких обстоятельств, которые могли бы подорвать честность, искренность моего мужа и его родителей", - сказала Шевырева в ходе судебного заседания по продлению меры пресечения Станиславу Шевыреву.
Она отметила, что занимается семьей и детьми, никогда не была индивидуальным предпринимателем, директором или учредителем каких-либо фирм, в детали бизнеса свекра и мужа никогда не вникала.
"Слухи про наш развод считаю полным бредом. У нас двое детей, и мы мечтали еще о детях. У нас прекрасные отношения с мужем и в семье в целом", - добавила она.
По словам женщины, Станислав Шевырев находится под арестом за преступление, которого не совершал. При этом страдает вся семья, в том числе дети, за здоровье которых она в сложившейся ситуации опасается.
"Еще раз прошу отпустить папу домой, нам всем без него очень тяжело. Думаю, двух месяцев было достаточно, чтобы разобраться и понять, что у моей семьи не было никаких мотивов участвовать в этом преступлении", - сказала Шевырева.
По информации следственного управления СК РФ
по Татарстану, 14 октября на улице Восстания в Казани
неустановленный мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, подбежал к 34-летней женщине и, нанеся ей несколько ударов ножом в область шеи, скрылся. Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Потерпевшей оказалась супруга известного казанского бизнесмена Ирина Шевырева.
В качестве обвиняемых под стражей по делу о нападении находятся основатель строительной компании "Волга-Автодор", свекор потерпевшей Станислав Шевырев, начальник службы безопасности компании Андрей Черкасин, а также Бурихон Хамидов и непосредственно совершивший нападение Рафик Султанов. Под домашним арестом находится Булат Галлямов. Муж потерпевшей Иван Шевырев в статусе подозреваемого, после задержания и допроса его отпустили. Как полагает следствие, Султанов, Хамидов, Галлямов, Черкасин, Шевыревы и иные неустановленные лица вступили в преступный сговор, направленный на убийство Шевыревой.