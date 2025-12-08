Рейтинг@Mail.ru
Жительница Казани попросила отпустить свекра, подозреваемого в покушении
13:56 08.12.2025 (обновлено: 14:09 08.12.2025)
Жительница Казани попросила отпустить свекра, подозреваемого в покушении
Жительница Казани попросила отпустить свекра, подозреваемого в покушении
происшествия
россия
казань
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, казань, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Казань, Следственный комитет России (СК РФ)
Статуя богини правосудия. Архивное фото
КАЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Ирина Шевырева, на которую в октябре было совершено жестокое нападение с ножом, просила суд отпустить из-под стражи свекра Станислава Шевырева, которого следствие считает причастным к покушению на нее, и заявила о непричастности семьи к данному преступлению, передает корреспондент РИА Новости.
"Моя семья не причастна никоим образом к этому преступлению. В нашей семейной жизни не было никаких обстоятельств, которые могли бы подорвать честность, искренность моего мужа и его родителей", - сказала Шевырева в ходе судебного заседания по продлению меры пресечения Станиславу Шевыреву.
Она отметила, что занимается семьей и детьми, никогда не была индивидуальным предпринимателем, директором или учредителем каких-либо фирм, в детали бизнеса свекра и мужа никогда не вникала.
"Слухи про наш развод считаю полным бредом. У нас двое детей, и мы мечтали еще о детях. У нас прекрасные отношения с мужем и в семье в целом", - добавила она.
По словам женщины, Станислав Шевырев находится под арестом за преступление, которого не совершал. При этом страдает вся семья, в том числе дети, за здоровье которых она в сложившейся ситуации опасается.
"Еще раз прошу отпустить папу домой, нам всем без него очень тяжело. Думаю, двух месяцев было достаточно, чтобы разобраться и понять, что у моей семьи не было никаких мотивов участвовать в этом преступлении", - сказала Шевырева.
По информации следственного управления СК РФ по Татарстану, 14 октября на улице Восстания в Казани неустановленный мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, подбежал к 34-летней женщине и, нанеся ей несколько ударов ножом в область шеи, скрылся. Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Потерпевшей оказалась супруга известного казанского бизнесмена Ирина Шевырева.
В качестве обвиняемых под стражей по делу о нападении находятся основатель строительной компании "Волга-Автодор", свекор потерпевшей Станислав Шевырев, начальник службы безопасности компании Андрей Черкасин, а также Бурихон Хамидов и непосредственно совершивший нападение Рафик Султанов. Под домашним арестом находится Булат Галлямов. Муж потерпевшей Иван Шевырев в статусе подозреваемого, после задержания и допроса его отпустили. Как полагает следствие, Султанов, Хамидов, Галлямов, Черкасин, Шевыревы и иные неустановленные лица вступили в преступный сговор, направленный на убийство Шевыревой.
Заголовок открываемого материала