Сербия готова принимать тяжелые решения по NIS, заявил глава Минэнерго

БЕЛГРАД, 8 дек - РИА Новости. Сербские власти готовы, если потребуется, принимать тяжелые решения по "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), находящейся под санкциями США, для защиты интересов граждан и государства, заявила глава министерства горного дела и энергетики республики Дубравка Джедович-Ханданович.

В понедельник сербский президент Александр Вучич участвовал в заседании с премьером Сербии Джуро Мацутом, министрами и директорами энергетических госпредприятий.

"США ввели эти санкции, и мы как малая страна, которая хочет лишь проводить свою нейтральную политику, задеты, и очевидно, что все в первую очередь защищают свои интересы, а мы должны платить наивысшую цену, но мы продолжим работать над этим и, если потребуется, принимать определенные тяжелые решения, чтобы защитить нашу энергетическую надежность и безопасность, потому что наши граждане и наша страна не должны страдать из-за разногласий великих сил (мировых держав - ред.)", - сказала Джедович-Ханданович на брифинге по итогам заседания.

Министр уточнила, что руководство Сербии ранее сделало все, о чем просили российские собственники NIS.

"Мы абсолютно согласились с тем, чтобы они (российские партнеры - ред.) разговаривали, с кем хотят, чтобы продать свою долю. Мы это одобрили, это было решение государства", - подчеркнула Джедович-Ханданович.

Вучич 25 ноября сообщил, что правительство приняло его план предложить управлению по иностранным активам (OFAC) минфина США дать российским собственникам " Нефтяной индустрии Сербии " срок в 50 дней, чтобы найти покупателя контрольного пакета акций NIS, при этом в случае, если сделка не состоится в этот срок, страна сначала возьмет на себя управление компанией, а затем выплатит российской стороне "максимальную цену".

Президент Сербии 2 декабря отметил, что власти государства не получили ответ от США на запрос о приостановке санкций против "Нефтяной индустрии Сербии", вступивших в силу 9 октября. В тот же день он добавил, что руководство страны возьмет на себя решение по ситуации с NIS 15 января 2026 года, если Россия к тому времени не продаст контрольный пакет акций компании третьей стороне.

Единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий "Нефтяной индустрии Сербии", 2 декабря начал процесс остановки из-за отсутствия сырья для переработки. Как рассказал РИА Новости источник в нефтегазовой сфере, полная остановка предприятия и всего оборудования требует нескольких дней.

Скупщина (парламент) Сербии 3 декабря поддержала проект бюджета на 2026 год, в котором около 1,4 миллиарда евро зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.