Сербия готова принимать тяжелые решения по NIS, заявил глава Минэнерго
17:48 08.12.2025 (обновлено: 17:55 08.12.2025)
Сербия готова принимать тяжелые решения по NIS, заявил глава Минэнерго
Сербия готова принимать тяжелые решения по NIS, заявил глава Минэнерго
Сербия готова принимать тяжелые решения по NIS, заявил глава Минэнерго
Сербские власти готовы, если потребуется, принимать тяжелые решения по "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), находящейся под санкциями США, для защиты интересов... РИА Новости, 08.12.2025
в мире
сербия
сша
россия
александр вучич
нефтяная индустрия сербии
санкции в отношении россии
сербия
сша
россия
Новости
в мире, сербия, сша, россия, александр вучич, нефтяная индустрия сербии, санкции в отношении россии
В мире, Сербия, США, Россия, Александр Вучич, Нефтяная индустрия Сербии, Санкции в отношении России
Сербия готова принимать тяжелые решения по NIS, заявил глава Минэнерго

Джедович-Ханданович: Сербия готова принимать тяжелые решения по NIS

Вид города Белград
Вид города Белград
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Вид города Белград. Архивное фото
БЕЛГРАД, 8 дек - РИА Новости. Сербские власти готовы, если потребуется, принимать тяжелые решения по "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), находящейся под санкциями США, для защиты интересов граждан и государства, заявила глава министерства горного дела и энергетики республики Дубравка Джедович-Ханданович.
В понедельник сербский президент Александр Вучич участвовал в заседании с премьером Сербии Джуро Мацутом, министрами и директорами энергетических госпредприятий.
Офис компании NIS в Белграде - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Деятельность сербской NIS продолжается в адаптированном формате
3 декабря, 18:02
"США ввели эти санкции, и мы как малая страна, которая хочет лишь проводить свою нейтральную политику, задеты, и очевидно, что все в первую очередь защищают свои интересы, а мы должны платить наивысшую цену, но мы продолжим работать над этим и, если потребуется, принимать определенные тяжелые решения, чтобы защитить нашу энергетическую надежность и безопасность, потому что наши граждане и наша страна не должны страдать из-за разногласий великих сил (мировых держав - ред.)", - сказала Джедович-Ханданович на брифинге по итогам заседания.
Министр уточнила, что руководство Сербии ранее сделало все, о чем просили российские собственники NIS.
"Мы абсолютно согласились с тем, чтобы они (российские партнеры - ред.) разговаривали, с кем хотят, чтобы продать свою долю. Мы это одобрили, это было решение государства", - подчеркнула Джедович-Ханданович.
Вучич 25 ноября сообщил, что правительство приняло его план предложить управлению по иностранным активам (OFAC) минфина США дать российским собственникам "Нефтяной индустрии Сербии" срок в 50 дней, чтобы найти покупателя контрольного пакета акций NIS, при этом в случае, если сделка не состоится в этот срок, страна сначала возьмет на себя управление компанией, а затем выплатит российской стороне "максимальную цену".
Президент Сербии 2 декабря отметил, что власти государства не получили ответ от США на запрос о приостановке санкций против "Нефтяной индустрии Сербии", вступивших в силу 9 октября. В тот же день он добавил, что руководство страны возьмет на себя решение по ситуации с NIS 15 января 2026 года, если Россия к тому времени не продаст контрольный пакет акций компании третьей стороне.
Единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий "Нефтяной индустрии Сербии", 2 декабря начал процесс остановки из-за отсутствия сырья для переработки. Как рассказал РИА Новости источник в нефтегазовой сфере, полная остановка предприятия и всего оборудования требует нескольких дней.
Скупщина (парламент) Сербии 3 декабря поддержала проект бюджета на 2026 год, в котором около 1,4 миллиарда евро зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.
По данным властей Сербии, оперативных резервов топлива "Нефтяной индустрии Сербии", а также государственных резервов дизельного топлива, бензина и мазута в государстве хватит до конца января 2026 года в свете санкций США.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Вучич посетовал, что у Сербии нет права первоочередной покупки NIS
22 ноября, 17:56
 
В миреСербияСШАРоссияАлександр ВучичНефтяная индустрия СербииСанкции в отношении России
 
 
