Стартовали продажи билетов на январские показы "Щелкунчика" в Большом
Культура
Культура
 
10:03 08.12.2025 (обновлено: 11:51 08.12.2025)
Стартовали продажи билетов на январские показы "Щелкунчика" в Большом
Стартовали продажи билетов на январские показы "Щелкунчика" в Большом - РИА Новости, 08.12.2025
Стартовали продажи билетов на январские показы "Щелкунчика" в Большом
На сайте Большого театра началась продажа билетов на январские показы балета "Щелкунчик", выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.12.2025
новый год
культура
москва
большой театр
балет
москва
новый год, москва, большой театр, балет
Новый год, Культура, Москва, Большой театр, Балет
Стартовали продажи билетов на январские показы "Щелкунчика" в Большом

Продажи на январские спектакли "Щелкунчика" стартовали на сайте Большого театра

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. На сайте Большого театра началась продажа билетов на январские показы балета "Щелкунчик", выяснил корреспондент РИА Новости.
Продажи стартовали в 10:00 мск. Всего в январе Большой покажет "Щелкунчика" 15 раз. Билеты продают тремя блоками в ближайшие три дня.
8 декабря:
  • на 12:00 и 19:00 3 января;
  • на 12:00 и 18:00 4 января;
  • на 19:00 5 декабря.
9 декабря:
  • на 12:00 и 19:00 7 января;
  • на 12:00 и 19:00 8 января;
  • на 12:00 9 января.
10 декабря:
  • на 19:00 9 января;
  • на 12:00 и 19:00 10 января;
  • на 12:00 и 18:00 11 января.
Билеты продают в рамках специальной программы. Для покупки нужен личный кабинет на сайте театра.
Самый дорогой билет, в партер, обойдется в 30 тысяч рублей. За место в амфитеатре придется отдать 27-30 тысяч. Самые дешевые билеты — на балкон четвертого яруса, три тысячи рублей.
О продаже билетов по специальным программам "Молодежный (14-22)", "60 плюс", "Места низкой ценовой категории" и "Пушкинская карта" объявят дополнительно, добавили в театре.
Культура
 
 
