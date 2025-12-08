https://ria.ru/20251208/schelkunchik-2060502333.html
Стартовали продажи билетов на январские показы "Щелкунчика" в Большом
На сайте Большого театра началась продажа билетов на январские показы балета "Щелкунчик", выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.12.2025
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
На сайте Большого театра началась
продажа билетов на январские показы балета "Щелкунчик", выяснил корреспондент РИА Новости.
Продажи стартовали в 10:00 мск. Всего в январе Большой покажет "Щелкунчика" 15 раз. Билеты продают тремя блоками в ближайшие три дня.
- на 12:00 и 19:00 3 января;
- на 12:00 и 18:00 4 января;
- на 19:00 5 декабря.
- на 12:00 и 19:00 7 января;
- на 12:00 и 19:00 8 января;
- на 12:00 9 января.
- на 19:00 9 января;
- на 12:00 и 19:00 10 января;
- на 12:00 и 18:00 11 января.
Билеты продают в рамках специальной программы. Для покупки нужен личный кабинет на сайте театра.
Самый дорогой билет, в партер, обойдется в 30 тысяч рублей. За место в амфитеатре придется отдать 27-30 тысяч. Самые дешевые билеты — на балкон четвертого яруса, три тысячи рублей.
О продаже билетов по специальным программам "Молодежный (14-22)", "60 плюс", "Места низкой ценовой категории" и "Пушкинская карта" объявят дополнительно, добавили в театре.