Онлайн-продажа билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре. Архивное фото

Онлайн-продажа билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре

Стартовали продажи билетов на январские показы "Щелкунчика" в Большом

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. На сайте Большого театра На сайте Большого театра началась продажа билетов на январские показы балета "Щелкунчик", выяснил корреспондент РИА Новости.

Продажи стартовали в 10:00 мск. Всего в январе Большой покажет "Щелкунчика" 15 раз. Билеты продают тремя блоками в ближайшие три дня.

8 декабря:

на 12:00 и 19:00 3 января;

на 12:00 и 18:00 4 января;

на 19:00 5 декабря.

9 декабря:

на 12:00 и 19:00 7 января;

на 12:00 и 19:00 8 января;

на 12:00 9 января.

10 декабря:

на 19:00 9 января;

на 12:00 и 19:00 10 января;

на 12:00 и 18:00 11 января.

Билеты продают в рамках специальной программы. Для покупки нужен личный кабинет на сайте театра.

Самый дорогой билет, в партер, обойдется в 30 тысяч рублей. За место в амфитеатре придется отдать 27-30 тысяч. Самые дешевые билеты — на балкон четвертого яруса, три тысячи рублей.