В Ростове 13 декабря пройдет сбор гумпомощи для бойцов СВО
В Ростове 13 декабря пройдет сбор гумпомощи для бойцов СВО - РИА Новости, 08.12.2025
В Ростове 13 декабря пройдет сбор гумпомощи для бойцов СВО
Новогодний сбор гуманитарной помощи для бойцов спецоперации в рамках акции "Поздравь Героя" стартует в Ростове-на-Дону 13 декабря, сообщил глава... РИА Новости, 08.12.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек - РИА Новости. Новогодний сбор гуманитарной помощи для бойцов спецоперации в рамках акции "Поздравь Героя" стартует в Ростове-на-Дону 13 декабря, сообщил глава горадминистрации Александр Скрябин.
"Дорогие ростовчане! Новогодний сбор гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции пройдет 13 декабря", - говорится в Telegram-канале главы города.
Он уточнил, что принять участие в акции "Поздравь Героя" может каждый желающий, а список необходимых военнослужащим предметов вскоре будет размещен на сайте горадминистрации. Затем собранный груз будет отсортирован и передан после 20 декабря адресатам.
"Совместными усилиями мы позволим нашим защитникам почувствовать на праздниках заботу и тепло – то, чего так не хватает вдали от своих семей", - подчеркнул Скрябин.
Подарки и необходимые бойцам спецоперации вещи участники акции "Поздравь Героя" могут приносить с 9.00 до 17.00 мск в главное здание одного из ростовских предприятий по адресу улица Вавилова 58, уточнил Скрябин.