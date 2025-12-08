Рейтинг@Mail.ru
В Ростове 13 декабря пройдет сбор гумпомощи для бойцов СВО
Надежные люди
 
16:32 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/sbor-2060609337.html
В Ростове 13 декабря пройдет сбор гумпомощи для бойцов СВО
В Ростове 13 декабря пройдет сбор гумпомощи для бойцов СВО - РИА Новости, 08.12.2025
В Ростове 13 декабря пройдет сбор гумпомощи для бойцов СВО
Новогодний сбор гуманитарной помощи для бойцов спецоперации в рамках акции "Поздравь Героя" стартует в Ростове-на-Дону 13 декабря, сообщил глава... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T16:32:00+03:00
2025-12-08T16:32:00+03:00
надежные люди
общество
ростов-на-дону
александр скрябин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14f0c5151c7a17239fa38db7339b326c.jpg
https://ria.ru/20251208/svo-2060603458.html
https://ria.ru/20251208/pristavy-2060573926.html
ростов-на-дону
общество, ростов-на-дону, александр скрябин
Надежные люди, Общество, Ростов-на-Дону, Александр Скрябин
В Ростове 13 декабря пройдет сбор гумпомощи для бойцов СВО

Сбор гумпомощи для бойцов СВО в рамках акции "Поздравь Героя" пройдет в Ростове

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек - РИА Новости. Новогодний сбор гуманитарной помощи для бойцов спецоперации в рамках акции "Поздравь Героя" стартует в Ростове-на-Дону 13 декабря, сообщил глава горадминистрации Александр Скрябин.
"Дорогие ростовчане! Новогодний сбор гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции пройдет 13 декабря", - говорится в Telegram-канале главы города.
"Единая Россия" и фонд ветеранов передали оружие бойцам СВО
"Единая Россия" и фонд ветеранов передали оружие бойцам СВО
Вчера, 16:03
Он уточнил, что принять участие в акции "Поздравь Героя" может каждый желающий, а список необходимых военнослужащим предметов вскоре будет размещен на сайте горадминистрации. Затем собранный груз будет отсортирован и передан после 20 декабря адресатам.
"Совместными усилиями мы позволим нашим защитникам почувствовать на праздниках заботу и тепло – то, чего так не хватает вдали от своих семей", - подчеркнул Скрябин.
Подарки и необходимые бойцам спецоперации вещи участники акции "Поздравь Героя" могут приносить с 9.00 до 17.00 мск в главное здание одного из ростовских предприятий по адресу улица Вавилова 58, уточнил Скрябин.
Конфискованный за пьяную езду в Северодвинске внедорожник передан на СВО
Конфискованный за пьяную езду в Северодвинске внедорожник передан на СВО
Вчера, 14:21
 
Надежные людиОбществоРостов-на-ДонуАлександр Скрябин
 
 
