В Ростове 13 декабря пройдет сбор гумпомощи для бойцов СВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек - РИА Новости. Новогодний сбор гуманитарной помощи для бойцов спецоперации в рамках акции "Поздравь Героя" стартует в Ростове-на-Дону 13 декабря, сообщил глава горадминистрации Александр Скрябин.

"Дорогие ростовчане! Новогодний сбор гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции пройдет 13 декабря", - говорится в Telegram-канале главы города.

Он уточнил, что принять участие в акции "Поздравь Героя" может каждый желающий, а список необходимых военнослужащим предметов вскоре будет размещен на сайте горадминистрации. Затем собранный груз будет отсортирован и передан после 20 декабря адресатам.

"Совместными усилиями мы позволим нашим защитникам почувствовать на праздниках заботу и тепло – то, чего так не хватает вдали от своих семей", - подчеркнул Скрябин.