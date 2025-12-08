Рейтинг@Mail.ru
Экс-консультант Трампа рассказал о последствиях санкций против России - РИА Новости, 08.12.2025
07:17 08.12.2025
Экс-консультант Трампа рассказал о последствиях санкций против России
Экс-консультант Трампа рассказал о последствиях санкций против России - РИА Новости, 08.12.2025
Экс-консультант Трампа рассказал о последствиях санкций против России
Бывший консультант президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос заявил РИА Новости, что единственным реальным последствием американских санкций против... РИА Новости, 08.12.2025
в мире
россия
китай
москва
дональд трамп
владимир путин
россия
китай
москва
2025
в мире, россия, китай, москва, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, Китай, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин
Экс-консультант Трампа рассказал о последствиях санкций против России

РИА Новости: Пападопулос заявил, что санкции помогают сближению Китая и России

ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Бывший консультант президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос заявил РИА Новости, что единственным реальным последствием американских санкций против России является укрепление связей между Москвой и Пекином.
"Санкции лишь способствуют сближению Китая и России", - сказал Пападопулос, комментируя возможное влияние вводимых против Москвы односторонних рестрикций.
Американские флаги возле монумента Вашингтона - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Экс-советник Трампа считает снятие санкций против России полезным
02:47
02:47
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
В совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР от 4 ноября говорится, что Россия и Китай договорились предпринимать все возможные усилия для взаимопомощи в борьбе с санкциями.
Государственного флаг РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Против России ввели почти 31 тысячу санкций
4 декабря, 02:02
4 декабря, 02:02
 
В миреРоссияКитайМоскваДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала