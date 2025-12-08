Рейтинг@Mail.ru
Разведывательный самолет ВВС Британии пролетел над Черным морем - РИА Новости, 08.12.2025
22:29 08.12.2025
Разведывательный самолет ВВС Британии пролетел над Черным морем
Разведывательный самолет ВВС Британии пролетел над Черным морем - РИА Новости, 08.12.2025
Разведывательный самолет ВВС Британии пролетел над Черным морем
Разведывательный самолет британских Военно-воздушных сил Boeing RC-135, вылетевший ранее с базы в Великобритании, совершил пролет над Черным морем и,... РИА Новости, 08.12.2025
черное море, сочи, румыния, flightradar24
Черное море, Сочи, Румыния, Flightradar24
Разведывательный самолет ВВС Британии пролетел над Черным морем

Flightradar24: британский самолет пролетел над Черным морем и развернулся у Сочи

© Фото : Royal Air ForceСамолет RC-135W Rivet Joint британских ВВС
Самолет RC-135W Rivet Joint британских ВВС - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : Royal Air Force
Самолет RC-135W Rivet Joint британских ВВС. Архивное фото
ЛОНДОН, 8 дек - РИА Новости. Разведывательный самолет британских Военно-воздушных сил Boeing RC-135, вылетевший ранее с базы в Великобритании, совершил пролет над Черным морем и, развернувшись вблизи Сочи, возвращается обратно, свидетельствуют данные интернет-портала Flightradar24.
Согласно маршруту движения, самолет вылетел с базы в британском городке Уоддингтон, пролетел над Нидерландами, Германией, Чехией, Словакией, Венгрией и Румынией, после чего пролетел над Черным морем мимо Крыма и на пути по направлению к Сочи развернулся, отправившись в обратную сторону.
По состоянию на 19.00 мск понедельника самолет-разведчик вновь приближается к побережью Румынии.
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Эксперт назвал цель самолета-разведчика, патрулировавшего над Черным морем
Черное мореСочиРумынияFlightradar24
 
 
