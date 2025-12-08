https://ria.ru/20251208/samolet-2060684915.html
Разведывательный самолет ВВС Британии пролетел над Черным морем
Разведывательный самолет ВВС Британии пролетел над Черным морем - РИА Новости, 08.12.2025
Разведывательный самолет ВВС Британии пролетел над Черным морем
Разведывательный самолет британских Военно-воздушных сил Boeing RC-135, вылетевший ранее с базы в Великобритании, совершил пролет над Черным морем и,... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T22:29:00+03:00
2025-12-08T22:29:00+03:00
2025-12-08T22:29:00+03:00
черное море
сочи
румыния
flightradar24
черное море
сочи
румыния
черное море, сочи, румыния, flightradar24
Черное море, Сочи, Румыния, Flightradar24
Разведывательный самолет ВВС Британии пролетел над Черным морем
Flightradar24: британский самолет пролетел над Черным морем и развернулся у Сочи