Очередной самолет УТС-800 приступил к испытаниям
2025-12-08T15:09:00+03:00
2025-12-08T15:09:00+03:00
2025-12-08T15:56:00+03:00
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Очередной учебно-тренировочный самолет УТС-800 подключен к летным испытаниям, его полет выполнен в соответствии с полетным заданием, подтверждены все характеристики устойчивости и управляемости самолета, заявил летчик-испытатель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Алексей Язынин.
В феврале этого года представитель УЗГА сообщил РИА Новости, что Минобороны РФ
получит в 2025 году еще несколько учебно-тренировочных самолетов УТС-800. В 2024 году были переданы первые два самолета.
"Полет выполнен в соответствии с полетным заданием, цель достигнута — подтверждены все характеристики устойчивости и управляемости самолета. УТС-800 показал себя предсказуемо, замечаний к его работе нет. Среди его преимуществ — низкая стоимость летного часа, оптимальные скорости на этапах взлета и посадки, подходящие для учебного процесса, а также стабильное поведение на углах атаки, приближенных к критическим, что идеально подходит для подготовки курсантов. Конструкция самолета проста и допускает незначительные ошибки пилотов", — сказал Язынин.
Программа включает проверку различных режимов полета, маневров и условий эксплуатации, необходимых для оценки устойчивости, управляемости и аэродинамических характеристик самолета.
Учебно-тренировочный самолет УТС-800 — первый российский самолет с турбовинтовым двигателем для первоначальной летной подготовки, профессионального отбора и профессиональной ориентации летчиков.
Самолет отличается высокой маневренностью при низких эксплуатационных затратах. Он оснащен турбовинтовым двигателем, катапультными креслами, штатной кислородной системой, системой кондиционирования воздуха, противообледенительной системой и другим бортовым оборудованием.