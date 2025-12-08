Очередной самолет УТС-800 приступил к испытаниям

"Полет выполнен в соответствии с полетным заданием, цель достигнута — подтверждены все характеристики устойчивости и управляемости самолета. УТС-800 показал себя предсказуемо, замечаний к его работе нет. Среди его преимуществ — низкая стоимость летного часа, оптимальные скорости на этапах взлета и посадки, подходящие для учебного процесса, а также стабильное поведение на углах атаки, приближенных к критическим, что идеально подходит для подготовки курсантов. Конструкция самолета проста и допускает незначительные ошибки пилотов", — сказал Язынин.