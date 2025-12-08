МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Самары, сообщила Росавиация.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Самары, сообщила Росавиация. РИА Новости, 08.12.2025
В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Аэропорт Самары. Архивное фото