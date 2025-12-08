Рейтинг@Mail.ru
В "Ливерпуле" не уверены, продолжит ли Салах играть за команду
Футбол
 
22:14 08.12.2025
В "Ливерпуле" не уверены, продолжит ли Салах играть за команду
В "Ливерпуле" не уверены, продолжит ли Салах играть за команду
Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Арне Слот не смог ответить на вопрос, сыграет ли еще за команду египетский нападающий Мохамед Салах. РИА Новости Спорт, 08.12.2025
/20251208/smi-2060565325.html
В "Ливерпуле" не уверены, продолжит ли Салах играть за команду

Слот не смог ответить на вопрос, сыграет ли еще за "Ливерпуль" Салах

Мохамед Салах
Мохамед Салах
© Фото : Сайт "Ливерпуля"
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Арне Слот не смог ответить на вопрос, сыграет ли еще за команду египетский нападающий Мохамед Салах.
Ранее Салах раскритиковал "Ливерпуль" за свое текущее положение в команде и заявил, что его пытаются сделать козлом отпущения. В понедельник стало известно, что он не отправится с командой на выездной матч шестого тура основного этапа Лиги чемпионов с итальянским "Интером". Форвард присутствовал на тренировке в понедельник, но не вошел в заявку на игру. "Интер" примет "Ливерпуль" во вторник, встреча начнется в 23:00 мск.
«
"Понятия не имею, сыграет ли еще Салах. Я не могу сейчас ответить на этот вопрос. Мне трудно понять, что он имеет в виду, почему он это говорит и кого он имеет в виду. Обычно я спокоен и вежлив, но это не значит, что я слаб. Мы как клуб должны отреагировать, и мы отреагировали: как видите, его здесь нет. Он имеет право думать что угодно, но не имеет права делиться этим со СМИ", - цитирует заявление Слота на пресс-конференции Sky Sports.
Салах выступает в составе "Ливерпуля" с лета 2017 года. В составе "красных" он дважды стал чемпионом Англии и завоевал Кубок английской лиги, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. На его счету 250 голов в 420 матчах за клуб.
Футболисты Реала - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
СМИ назвали основных кандидатов на пост тренера "Реала"
Вчера, 14:00
 
Футбол Мохамед Салах Арне Слот Спорт Ливерпуль Лига чемпионов 2025-2026 Интер АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
