В Румынии пожаловались на рост цен на яйца - РИА Новости, 08.12.2025
17:28 08.12.2025
В Румынии пожаловались на рост цен на яйца
В Румынии пожаловались на рост цен на яйца
Цена на яйца в Румынии увеличилась почти на 60% за последние 2 недели и составляет 35 леев (7,6 доллара) за упаковку в 30 штук, передает бухарестский телеканал... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T17:28:00+03:00
2025-12-08T17:28:00+03:00
2025
В Румынии пожаловались на рост цен на яйца

Цены на яйца в Румынии выросли почти на 60 процентов за две недели

КИШИНЕВ, 8 дек – РИА Новости. Цена на яйца в Румынии увеличилась почти на 60% за последние 2 недели и составляет 35 леев (7,6 доллара) за упаковку в 30 штук, передает бухарестский телеканал B1 TV, отмечая, что повышение цены вызвало широкий резонанс в обществе.
По данным Национального института статистики, в Румынии в 2024–2025 годах сохранялся повышенный рост цен на продукты питания: стоимость яиц, молока, овощей и хлеба увеличивалась на 10–18% в год. На рынок также повлияли вспышки птичьего гриппа в странах ЕС, удорожание кормов и повышение транспортных расходов. Румынские экономисты отмечают, что в предрождественский период спрос традиционно растёт, что дополнительно подталкивает цены вверх.
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Швеция отказалась поставить в США куриные яйца
7 апреля, 17:38
"Цены выросли повсюду, яйца дешевле одного лея ( примерно 0,21 доллара) почти не встречаются. Покупатели отмечают, что за последние 1–2 недели стоимость увеличилась почти на 60%", — говорится в материалах B1 TV.
В сюжете отмечается, что в преддверии Рождества рост цен на продукты в Румынии традиционен. Журналисты телеканала уточняют, что цена 35 леев относится к лотку из 30 яиц, тогда как упаковка из 12 штук стоит от 12–14 леев до 17–18 леев (примерно от 2,5 до 4,5 доллара – ред.).
В сюжете телеканала сообщается, что некоторые покупатели жалуются на отсутствие яиц в ряде магазинов, тогда как другие призывают поддерживать местных производителей, покупая продукцию напрямую у сельских жителей, отправляясь в регионы.
Ранее премьер Румынии Илие Боложан заявил, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%.
Яйца - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
США попросили почти каждую страну Европы о поставках яиц
18 марта, 11:09
 
