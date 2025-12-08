В Румынии пожаловались на рост цен на яйца

КИШИНЕВ, 8 дек – РИА Новости. Цена на яйца в Румынии увеличилась почти на 60% за последние 2 недели и составляет 35 леев (7,6 доллара) за упаковку в 30 штук, передает бухарестский телеканал B1 TV, отмечая, что повышение цены вызвало широкий резонанс в обществе.

По данным Национального института статистики, в Румынии в 2024–2025 годах сохранялся повышенный рост цен на продукты питания: стоимость яиц, молока, овощей и хлеба увеличивалась на 10–18% в год. На рынок также повлияли вспышки птичьего гриппа в странах ЕС , удорожание кормов и повышение транспортных расходов. Румынские экономисты отмечают, что в предрождественский период спрос традиционно растёт, что дополнительно подталкивает цены вверх.

"Цены выросли повсюду, яйца дешевле одного лея ( примерно 0,21 доллара) почти не встречаются. Покупатели отмечают, что за последние 1–2 недели стоимость увеличилась почти на 60%", — говорится в материалах B1 TV.

В сюжете отмечается, что в преддверии Рождества рост цен на продукты в Румынии традиционен. Журналисты телеканала уточняют, что цена 35 леев относится к лотку из 30 яиц, тогда как упаковка из 12 штук стоит от 12–14 леев до 17–18 леев (примерно от 2,5 до 4,5 доллара – ред.).

В сюжете телеканала сообщается, что некоторые покупатели жалуются на отсутствие яиц в ряде магазинов, тогда как другие призывают поддерживать местных производителей, покупая продукцию напрямую у сельских жителей, отправляясь в регионы.