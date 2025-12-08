Теперь можно все. Россиян ждет валютный подарок

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Надежда Сарапина. За год рубль заметно укрепился по отношению к доллару, а в ноябре подорожал сильнее всех валют "Большой двадцатки". Насколько устойчиво такое положение и чего ждать к концу декабря — в материале РИА Новости.

Позитивная динамика

За последний месяц осени рубль подорожал к доллару на 2,9% — это лучший показатель среди стран G20 и третий в мире: на первом месте ботсванская пула (плюс 4,4%), следом — колумбийское песо (плюс 3,1%). Официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ, упал за ноябрь на 2,8 рубля, до 77,7 рубля — это минимум с лета.

"Текущее укрепление российской валюты — логичное продолжение годового тренда: с начала 2025-го рубль прибавил около 24% к доллару, 14% к евро и 21% к юаню. Осенняя торговая сессия лишь закрепила сильные позиции национальной валюты", — отмечает руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

Экономисты считают, что такая динамика имеет под собой прочный фундамент: в частности, существенную поддержку оказывают профицит торгового баланса, длительный период высокой ключевой ставки и сохраняющийся жесткий контроль за движением капитала, а также ограничения импорта. Плюс сейчас экспортеры активно продают валюту для налоговых выплат, а крупные компании закрывают годовые обязательства в рублях. В результате предложение валюты на бирже растет, а спрос смещается в сторону рубля, уточняет аналитик финансового маркетплейса "Банки.ру" Гаянэ Замалеева.

Сейчас экспортерам при текущей высокой ставке в рублях выгоднее продавать валютную выручку, а не кредитоваться в рублях для финансирования текущих рублевых расходов или совершения налоговых выплат в бюджет, соглашается аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

Однако тенденция во многом опирается на текущие денежно-кредитные условия. Пока ставка остается высокой, а экспорт обеспечивает стабильный приток валюты, рубль чувствует себя уверенно. Но просадка цен на нефть, ускорение импорта или сигнал о существенном смягчении политики Центрального банка могут вернуть курс к более слабым уровням, говорит Замалеева.

Наиболее комфортным коридором курса для бизнеса аналитики считают диапазон 80-90 рублей за доллар. Для граждан же удобен более крепкий рубль: он позволяет удерживать комфортную стоимость импортных товаров, техники и зарубежных поездок.

Издержки

Тем не менее укрепление национальной валюты сопряжено с определенными рисками, предупреждают финансисты. "У нас есть несколько вызовов, которые мы должны обговорить. Один из них — это крепкий курс рубля", — заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

Он пояснил, что крупнейшие проекты, которые сейчас кредитуются, ориентированы на экспорт и будут ежегодно давать дополнительно от 50 до 70 миллиардов долларов экспорта. С учетом политики импортозамещения это будет "гигантским вызовом", так как при дорогом рубле импортные товары дешевеют, а экспорт приносит меньше выручки. И если в прошлом преимуществами крепкого рубля пользовались для погашения внешнего долга и закупки импортного оборудования, то сейчас эти задачи не актуальны.

Экспортеры и бюджет компенсируют эффект крепкого рубля по-разному. Компании оптимизируют затраты и частично страхуют валютные риски. Бюджет же восполняет недополученные нефтегазовые доходы за счет роста налогов и внутренних заимствований, поясняет Замалеева.

Объемы экспорта в секторе нефтегазового сырья снижаются, но у химиков, металлургов и в машиностроении растут. Также нехватку валюты компенсирует Центробанк, который в истекшем месяце продавал ее на сумму 9,04 миллиарда рублей в день, замечает Потавин.

"В декабре-январе объемы продажи экспортной выручки могут дополнительно снизиться из-за последствий блокирующих санкций США на "Лукойл" и "Роснефть". Из-за них конечные цены на российскую нефть снизились, а объемы продаж сократились. Девятнадцатого декабря состоится последнее в этом году заседание ЦБ по ключевой ставке. По всей видимости, ЦБ может еще раз снизить ставку на 0,5%, до 16% годовых. Но этого будет недостаточно, чтобы ослабить позиции рубля. В декабре ожидаются сезонно повышенные бюджетные расходы, часть денег из которых может пойти на закупку импорта, а это способно как минимум остановить укрепление рубля", — добавляет эксперт.

Что на горизонте

Согласно подсчетам Минфина, в декабре нефтегазовые доходы федерального бюджета будут на 137,6 миллирда рублей ниже базового уровня. На фоне ухудшения фискальной ситуации с 5 декабря ведомство наращивает объем продажи валюты и золота на внутреннем рынке с 0,1 миллиарда до 5,6 миллиарда рублей ежедневно.

Со своей стороны Центробанк увеличил продажу валюты с 9,04 до 14,54 миллиарда рублей ежедневно. А с 8 декабря снимает ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран. Ранее россияне и физлица — нерезиденты из дружественных стран могли в течение месяца перевести на счета в зарубежных банках не более миллиона долларов или эквивалент в другой иностранной валюте. Также действовали лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более десяти тысяч долларов или эквивалент в иностранной валюте.

Эта мера, одна из наиболее весомых за последние несколько лет, с одной стороны, призвана стабилизировать ситуацию на валютном рынке. С другой — может быть сигналом о готовности к дальнейшему международному сотрудничеству, шагом к привлечению и удержанию работающих иностранцев, а также снижению давления на проблемное поле международных расчетов, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.