Рейтинг@Mail.ru
Теперь можно все. Россиян ждет валютный подарок - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 08.12.2025 (обновлено: 08:02 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/rubl-2060194975.html
Теперь можно все. Россиян ждет валютный подарок
Теперь можно все. Россиян ждет валютный подарок - РИА Новости, 08.12.2025
Теперь можно все. Россиян ждет валютный подарок
За год рубль заметно укрепился по отношению к доллару, а в ноябре подорожал сильнее всех валют "Большой двадцатки". Насколько устойчиво такое положение и чего... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T08:00:00+03:00
2025-12-08T08:02:00+03:00
экономика
россия
сша
центральный банк рф (цб рф)
доллар
рубль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021602387_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_4a32be2d2023e8307e0a13d73c291c68.jpg
https://ria.ru/20251124/dolg-2056690159.html
https://ria.ru/20251204/neft-2059577411.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021602387_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_81b9e1d430bfdf625f3f1571d444487b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сша, центральный банк рф (цб рф), доллар, рубль
Экономика, Россия, США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Доллар, Рубль

Теперь можно все. Россиян ждет валютный подарок

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры России и США
Денежные купюры России и США - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры России и США
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Надежда Сарапина. За год рубль заметно укрепился по отношению к доллару, а в ноябре подорожал сильнее всех валют "Большой двадцатки". Насколько устойчиво такое положение и чего ждать к концу декабря — в материале РИА Новости.

Позитивная динамика

За последний месяц осени рубль подорожал к доллару на 2,9% — это лучший показатель среди стран G20 и третий в мире: на первом месте ботсванская пула (плюс 4,4%), следом — колумбийское песо (плюс 3,1%). Официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ, упал за ноябрь на 2,8 рубля, до 77,7 рубля — это минимум с лета.
"Текущее укрепление российской валюты — логичное продолжение годового тренда: с начала 2025-го рубль прибавил около 24% к доллару, 14% к евро и 21% к юаню. Осенняя торговая сессия лишь закрепила сильные позиции национальной валюты", — отмечает руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкБумажные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Бумажные купюры и монеты России
Экономисты считают, что такая динамика имеет под собой прочный фундамент: в частности, существенную поддержку оказывают профицит торгового баланса, длительный период высокой ключевой ставки и сохраняющийся жесткий контроль за движением капитала, а также ограничения импорта. Плюс сейчас экспортеры активно продают валюту для налоговых выплат, а крупные компании закрывают годовые обязательства в рублях. В результате предложение валюты на бирже растет, а спрос смещается в сторону рубля, уточняет аналитик финансового маркетплейса "Банки.ру" Гаянэ Замалеева.
Сейчас экспортерам при текущей высокой ставке в рублях выгоднее продавать валютную выручку, а не кредитоваться в рублях для финансирования текущих рублевых расходов или совершения налоговых выплат в бюджет, соглашается аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.
Однако тенденция во многом опирается на текущие денежно-кредитные условия. Пока ставка остается высокой, а экспорт обеспечивает стабильный приток валюты, рубль чувствует себя уверенно. Но просадка цен на нефть, ускорение импорта или сигнал о существенном смягчении политики Центрального банка могут вернуть курс к более слабым уровням, говорит Замалеева.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Крутой поворот. Ставка Москвы неожиданно сыграла
24 ноября, 08:00
Наиболее комфортным коридором курса для бизнеса аналитики считают диапазон 80-90 рублей за доллар. Для граждан же удобен более крепкий рубль: он позволяет удерживать комфортную стоимость импортных товаров, техники и зарубежных поездок.

Издержки

Тем не менее укрепление национальной валюты сопряжено с определенными рисками, предупреждают финансисты. "У нас есть несколько вызовов, которые мы должны обговорить. Один из них — это крепкий курс рубля", — заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
Он пояснил, что крупнейшие проекты, которые сейчас кредитуются, ориентированы на экспорт и будут ежегодно давать дополнительно от 50 до 70 миллиардов долларов экспорта. С учетом политики импортозамещения это будет "гигантским вызовом", так как при дорогом рубле импортные товары дешевеют, а экспорт приносит меньше выручки. И если в прошлом преимуществами крепкого рубля пользовались для погашения внешнего долга и закупки импортного оборудования, то сейчас эти задачи не актуальны.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкИнвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!"
Инвестиционный форум ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!"
Экспортеры и бюджет компенсируют эффект крепкого рубля по-разному. Компании оптимизируют затраты и частично страхуют валютные риски. Бюджет же восполняет недополученные нефтегазовые доходы за счет роста налогов и внутренних заимствований, поясняет Замалеева.
Объемы экспорта в секторе нефтегазового сырья снижаются, но у химиков, металлургов и в машиностроении растут. Также нехватку валюты компенсирует Центробанк, который в истекшем месяце продавал ее на сумму 9,04 миллиарда рублей в день, замечает Потавин.
"В декабре-январе объемы продажи экспортной выручки могут дополнительно снизиться из-за последствий блокирующих санкций США на "Лукойл" и "Роснефть". Из-за них конечные цены на российскую нефть снизились, а объемы продаж сократились. Девятнадцатого декабря состоится последнее в этом году заседание ЦБ по ключевой ставке. По всей видимости, ЦБ может еще раз снизить ставку на 0,5%, до 16% годовых. Но этого будет недостаточно, чтобы ослабить позиции рубля. В декабре ожидаются сезонно повышенные бюджетные расходы, часть денег из которых может пойти на закупку импорта, а это способно как минимум остановить укрепление рубля", — добавляет эксперт.
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Ветер с Востока. России пора готовиться к новому вызову
4 декабря, 08:00

Что на горизонте

Согласно подсчетам Минфина, в декабре нефтегазовые доходы федерального бюджета будут на 137,6 миллирда рублей ниже базового уровня. На фоне ухудшения фискальной ситуации с 5 декабря ведомство наращивает объем продажи валюты и золота на внутреннем рынке с 0,1 миллиарда до 5,6 миллиарда рублей ежедневно.
Со своей стороны Центробанк увеличил продажу валюты с 9,04 до 14,54 миллиарда рублей ежедневно. А с 8 декабря снимает ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран. Ранее россияне и физлица — нерезиденты из дружественных стран могли в течение месяца перевести на счета в зарубежных банках не более миллиона долларов или эквивалент в другой иностранной валюте. Также действовали лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более десяти тысяч долларов или эквивалент в иностранной валюте.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании "Финансовая система: вызовы и задачи" в рамках X Московского финансового форума
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Финансовая система: вызовы и задачи в рамках X Московского финансового форума - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании "Финансовая система: вызовы и задачи" в рамках X Московского финансового форума
Эта мера, одна из наиболее весомых за последние несколько лет, с одной стороны, призвана стабилизировать ситуацию на валютном рынке. С другой — может быть сигналом о готовности к дальнейшему международному сотрудничеству, шагом к привлечению и удержанию работающих иностранцев, а также снижению давления на проблемное поле международных расчетов, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
В целом аналитики ожидают, что до конца года курс останется в диапазоне 73-82 рубля за доллар. Налоговые выплаты еще окажут эффект, но сезонные факторы пройдут, и тогда решающее влияние будут оказывать геополитическая обстановка, санкционное давление и монетарная политика.
 
ЭкономикаРоссияСШАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ДолларРубль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала