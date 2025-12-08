Эксперт: Колумбия может сотрудничать с Россией в борьбе с наемничеством

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости, Олег Краев. Присоединение Колумбии к конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года открывает возможности для обмена опытом и сотрудничества с Россией в деле борьбы с наемничеством на Украине, заявил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе Марио Уруэнья Санчес.