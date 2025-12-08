Эксперт: Колумбия может сотрудничать с Россией в борьбе с наемничеством

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости, Олег Краев. Присоединение Колумбии к конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года открывает возможности для обмена опытом и сотрудничества с Россией в деле борьбы с наемничеством на Украине, заявил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе Марио Уруэнья Санчес.
Ранее законопроект о присоединении Колумбии к конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года был принят палатой представителей колумбийского конгресса 94 голосами за при 17 против. Далее он должен поступить на проверку в конституционный суд, после чего его направят на подписание президенту страны Густаво Петро.
"Так как в Колумбии появился закон, предусматривающий наказание и тюремные сроки за наемничество, возникают условия для сотрудничества Колумбии и России, где эта практика запрещена внутренним законодательством… Могут возникнуть (механизмы - ред.) обмена опытом и сотрудничества в деле борьбы с этой проблемой, по крайней мере на украинских фронтах", - заявил собеседник агентства, являющийся автором экспертного заключения по законопроекту о присоединении Колумбии к упомянутой конвенции.
В России наемничество запрещено в соответствии со статьей 359 уголовного кодекса.
Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе, отмечавшего в интервью РИА Новости, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.
