Эксперт: Колумбия может сотрудничать с Россией в борьбе с наемничеством - РИА Новости, 08.12.2025
23:52 08.12.2025
Эксперт: Колумбия может сотрудничать с Россией в борьбе с наемничеством
Присоединение Колумбии к конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года открывает возможности для обмена опытом и сотрудничества с Россией в деле борьбы с... РИА Новости, 08.12.2025
в мире, колумбия, россия, украина, густаво петро, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), вооруженные силы украины
В мире, Колумбия, Россия, Украина, Густаво Петро, Николай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе ), Вооруженные силы Украины
Санчес: Колумбия может сотрудничать с Россией в борьбе с наемничеством

© Flickr / Mike TФлаг Колумбии
© Flickr / Mike T
Флаг Колумбии. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости, Олег Краев. Присоединение Колумбии к конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года открывает возможности для обмена опытом и сотрудничества с Россией в деле борьбы с наемничеством на Украине, заявил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе Марио Уруэнья Санчес.
Ранее законопроект о присоединении Колумбии к конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года был принят палатой представителей колумбийского конгресса 94 голосами за при 17 против. Далее он должен поступить на проверку в конституционный суд, после чего его направят на подписание президенту страны Густаво Петро.
"Так как в Колумбии появился закон, предусматривающий наказание и тюремные сроки за наемничество, возникают условия для сотрудничества Колумбии и России, где эта практика запрещена внутренним законодательством… Могут возникнуть (механизмы - ред.) обмена опытом и сотрудничества в деле борьбы с этой проблемой, по крайней мере на украинских фронтах", - заявил собеседник агентства, являющийся автором экспертного заключения по законопроекту о присоединении Колумбии к упомянутой конвенции.
В России наемничество запрещено в соответствии со статьей 359 уголовного кодекса.
Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе, отмечавшего в интервью РИА Новости, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.
Эксперт оценил принятие в Колумбии запрета на наемничество
В миреКолумбияРоссияУкраинаГуставо ПетроНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )Вооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала