Финансирование нацпроектов на 2025-2026 годы не сократилось, заявил Собянин
Финансирование национальных проектов на 2025-2026 годы не сократилось даже в сложных экономических условиях, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T17:51:00+03:00
москва
сергей собянин
общество
