Власти собираются урегулировать махинации с самозанятостью, сообщил Новак
2025-12-08T17:39:00+03:00
россия
александр новак
экономика
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Власти России на законодательном уровне намерены урегулировать вопрос подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми, заявил вице-премьер Александр Новак.
Выступая на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, Новак отметил, что такая инициатива содержится в плане "обеления" ряда секторов экономики страны.
"Урегулируем вопрос подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми через законодательное закрепление признаков трудовых отношений, а также введение административной ответственности работодателя", - сказал Новак, говоря о мерах, запланированных к реализации в 2026 году.
В сентябре глава Минтруда Антон Котяков говорил, что работодатели нередко злоупотребляют режимом самозанятого и переводят свой персонал в этот режим, чтобы оптимизировать свои налоговые отчисления.
Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход (НПД) - введен в России с 2019 года в порядке эксперимента на срок до 31 декабря 2028 года. В его рамках самозанятые с доходом в пределах 2,4 миллиона рублей в год могут установить специальное приложение и вести свой бизнес легально, уплачивая налог по ставке 4% или 6% без предоставления какой-либо отчетности.