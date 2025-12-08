Власти собираются урегулировать махинации с самозанятостью, сообщил Новак

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Власти России на законодательном уровне намерены урегулировать вопрос подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми, заявил вице-премьер Александр Новак.

Выступая на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, Новак отметил, что такая инициатива содержится в плане "обеления" ряда секторов экономики страны.

"Урегулируем вопрос подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми через законодательное закрепление признаков трудовых отношений, а также введение административной ответственности работодателя", - сказал Новак, говоря о мерах, запланированных к реализации в 2026 году.

В сентябре глава Минтруда Антон Котяков говорил, что работодатели нередко злоупотребляют режимом самозанятого и переводят свой персонал в этот режим, чтобы оптимизировать свои налоговые отчисления.