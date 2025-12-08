Рейтинг@Mail.ru
Власти собираются урегулировать махинации с самозанятостью, сообщил Новак - РИА Новости, 08.12.2025
17:39 08.12.2025 (обновлено: 18:09 08.12.2025)
Власти собираются урегулировать махинации с самозанятостью, сообщил Новак
Власти собираются урегулировать махинации с самозанятостью, сообщил Новак - РИА Новости, 08.12.2025
Власти собираются урегулировать махинации с самозанятостью, сообщил Новак
Власти России на законодательном уровне намерены урегулировать вопрос подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми, заявил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 08.12.2025
россия, александр новак, экономика
Россия, Александр Новак, Экономика
Власти собираются урегулировать махинации с самозанятостью, сообщил Новак

Новак: нужно урегулировать подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Власти России на законодательном уровне намерены урегулировать вопрос подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми, заявил вице-премьер Александр Новак.
Выступая на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, Новак отметил, что такая инициатива содержится в плане "обеления" ряда секторов экономики страны.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Госдуме рассмотрят изменения в Трудовой кодекс по самозанятым
5 декабря, 18:15
"Урегулируем вопрос подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми через законодательное закрепление признаков трудовых отношений, а также введение административной ответственности работодателя", - сказал Новак, говоря о мерах, запланированных к реализации в 2026 году.
В сентябре глава Минтруда Антон Котяков говорил, что работодатели нередко злоупотребляют режимом самозанятого и переводят свой персонал в этот режим, чтобы оптимизировать свои налоговые отчисления.
Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход (НПД) - введен в России с 2019 года в порядке эксперимента на срок до 31 декабря 2028 года. В его рамках самозанятые с доходом в пределах 2,4 миллиона рублей в год могут установить специальное приложение и вести свой бизнес легально, уплачивая налог по ставке 4% или 6% без предоставления какой-либо отчетности.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Путин рассказал о влиянии обеления рынка на предпринимателей
Вчера, 16:56
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
