Дед Мороз рассказал, как справляться с выгоранием - РИА Новости, 08.12.2025
16:14 08.12.2025
Дед Мороз рассказал, как справляться с выгоранием
Дед Мороз рассказал, как справляться с выгоранием - РИА Новости, 08.12.2025
Дед Мороз рассказал, как справляться с выгоранием
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, как сохранить веру в чудо и справляться с профессиональным выгоранием. РИА Новости, 08.12.2025
общество, великий устюг, дед мороз, куда поехать в выходные
Общество, Великий Устюг, Дед Мороз, куда поехать в выходные
Дед Мороз рассказал, как справляться с выгоранием

Дед Мороз рассказал, как сохранить веру в чудо и справляться с выгоранием

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, как сохранить веру в чудо и справляться с профессиональным выгоранием.
Дед Мороз призвал взрослых брать пример с детей - видеть прекрасное, чудесное, веселое и захватывающее в мелочах.
"Сколько бы чудесной музыки я ни слышал на своем веку, для меня самое очаровательное – это треск дров в печке и мурчание кота... И сколько бы мы маленьких и взрослых внучат ни встретили, мы со всеми остановимся поболтать, картинку на память сделаем. И тогда зажигаются улыбки, зажигаются огонечки в глазах. И мне радостно, и ни о каком выгорании (речи не идет), огонь горит в моем сердце. Я хоть и зимний волшебник, но с самым горячим сердцем", - рассказал Дед Мороз в ходе пресс-конференции.
Он посоветовал всем творить добрые дела.
"Становитесь волшебниками. Не устаю, милые, повторять: чтобы стать волшебником, достаточно одного доброго дела в день минимум. Так что вместе будем творить добрые дела", - призвал Дед Мороз.
Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.
Дед Мороз в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Дед Мороз опроверг сообщения о том, что живет в Воркуте
22 мая, 20:05
 
