ВС России поразили украинские объекты энергетики, связанные с ВСУ - РИА Новости, 08.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 08.12.2025 (обновлено: 13:07 08.12.2025)
ВС России поразили украинские объекты энергетики, связанные с ВСУ
ВС России поразили украинские объекты энергетики, связанные с ВСУ
Российские войска атаковали энергетические и транспортные объекты, используемые в интересах ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.12.2025
ВС России поразили украинские объекты энергетики, связанные с ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российские войска атаковали энергетические и транспортные объекты, используемые в интересах ВСУ, сообщило Минобороны.
"Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам предполетной подготовки и запуска бесплотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", — говорится в заявлении.
Лампочки - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Жители села под Киевом перекрыли дорогу из-за отсутствия света
Вчера, 20:14
Кроме того, силы ПВО сбили 171 дрон самолетного типа, отметили в ведомстве.
В конце минувшей недели российские военные нанесли серию масштабных ударов по объектам энергетики, связанным с работой украинского ВПК. Вооруженные силы использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, включая ракеты "Кинжал" и беспилотники. Это стало ответом на террористические атаки противника на российскую гражданскую инфраструктуру.
Ежедневно по всей Украине наблюдаются перебои с электроснабжением. Как заявил глава компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко, на улучшение состояния энергосистемы страны уйдут недели. По его словам, сейчас ситуация достаточно сложная: вместо планировавшихся четырех-восьми часов, продолжительность отключений света составляет 12-16.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
