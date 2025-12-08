ВС России поразили украинские объекты энергетики, связанные с ВСУ

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российские войска атаковали энергетические и транспортные объекты, используемые в интересах ВСУ, сообщило Минобороны.
"Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам предполетной подготовки и запуска бесплотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", — говорится в заявлении.
Кроме того, силы ПВО сбили 171 дрон самолетного типа, отметили в ведомстве.
В конце минувшей недели российские военные нанесли серию масштабных ударов по объектам энергетики, связанным с работой украинского ВПК. Вооруженные силы использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, включая ракеты "Кинжал" и беспилотники. Это стало ответом на террористические атаки противника на российскую гражданскую инфраструктуру.
Ежедневно по всей Украине наблюдаются перебои с электроснабжением. Как заявил глава компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко, на улучшение состояния энергосистемы страны уйдут недели. По его словам, сейчас ситуация достаточно сложная: вместо планировавшихся четырех-восьми часов, продолжительность отключений света составляет 12-16.
