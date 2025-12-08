В России предложили расширить льготы для покупателей электромобилей

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Центр стратегических разработок (ЦСР) предложил пересмотреть меры государственной поддержки электротранспортной отрасли в России, в частности, расширить льготы для покупателей электромобилей и предоставлять льготы производителям, говорится в исследовании организации, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

ЦСР напомнил, что в России действует Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта страны до 2030 года, которая предусматривает достижение следующих показателей: объем производства электромобилей довести до 217 тысяч штук, а доля электромобилей в продажах новых авто должна составлять 15%. Помимо этого, общий парк электромобилей должен достигнуть показателя 1,4 миллиона штук.

"По результатам исследования мы предлагаем: пересмотреть меры господдержки электротранспорта, сосредоточив внимание на предоставление льготных условий для производства доступных моделей и их компонентов и расширении льгот для покупателей электромобилей", - говорится в исследовании.

Также в ЦСР предлагают рассмотреть целесообразность введения преференциальных налоговых и таможенных режимов для импорта электромобилей и механизмов, направленных на постепенное снижение конкурентоспособности транспорта на ископаемом топливе, включая ограничения для общественного транспорта и такси.

В организации напомнили, какие федеральные меры поддержки в части электротранспорта действуют в России на сегодняшний день. Так, основной мерой поддержки производителей такой техники является специальный инвестиционный контракт (СПИК), заключающийся на срок до 15 лет при инвестициях до 50 миллиардов рублей и до 20 лет, если инвестиции превышают 50 миллиардов. С 2024 года СПИК расширили и на гибридный транспорт.

В части же поддержки спроса основной мерой выступает субсидия на кредит или лизинг для электромобилей отечественного производства, представляющая из себя скидку 35% от стоимости транспортного средства, но не более 925 тысяч рублей. Также до конца 2025 года российские электромобили освобождены от платы за проезд по платным федеральным трассам.