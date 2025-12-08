В России предложили расширить льготы для покупателей электромобилей

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Центр стратегических разработок (ЦСР) предложил пересмотреть меры государственной поддержки электротранспортной отрасли в России, в частности, расширить льготы для покупателей электромобилей и предоставлять льготы производителям, говорится в исследовании организации, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
ЦСР напомнил, что в России действует Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта страны до 2030 года, которая предусматривает достижение следующих показателей: объем производства электромобилей довести до 217 тысяч штук, а доля электромобилей в продажах новых авто должна составлять 15%. Помимо этого, общий парк электромобилей должен достигнуть показателя 1,4 миллиона штук.
Опрос показал отношение россиян к электромобилям
3 сентября, 10:35
"По результатам исследования мы предлагаем: пересмотреть меры господдержки электротранспорта, сосредоточив внимание на предоставление льготных условий для производства доступных моделей и их компонентов и расширении льгот для покупателей электромобилей", - говорится в исследовании.
Также в ЦСР предлагают рассмотреть целесообразность введения преференциальных налоговых и таможенных режимов для импорта электромобилей и механизмов, направленных на постепенное снижение конкурентоспособности транспорта на ископаемом топливе, включая ограничения для общественного транспорта и такси.
В организации напомнили, какие федеральные меры поддержки в части электротранспорта действуют в России на сегодняшний день. Так, основной мерой поддержки производителей такой техники является специальный инвестиционный контракт (СПИК), заключающийся на срок до 15 лет при инвестициях до 50 миллиардов рублей и до 20 лет, если инвестиции превышают 50 миллиардов. С 2024 года СПИК расширили и на гибридный транспорт.
В части же поддержки спроса основной мерой выступает субсидия на кредит или лизинг для электромобилей отечественного производства, представляющая из себя скидку 35% от стоимости транспортного средства, но не более 925 тысяч рублей. Также до конца 2025 года российские электромобили освобождены от платы за проезд по платным федеральным трассам.
По данным Минпромторга РФ, продажи новых электромобилей в России по итогам января-ноября 2025 года снизились на 32% в годовом выражении – до 12,1 тысячи штук. При этом доля электромобилей, изготовленных в России, по итогам 11 месяцев составила 33%. Это на 13 процентных пунктов выше показателя аналогичного периода 2024 года.
Российский электромобиль "Атом" прошел сертификацию
26 сентября, 14:11