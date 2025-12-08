Рейтинг@Mail.ru
В России предложили расширить льготы для покупателей электромобилей - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:28 08.12.2025 (обновлено: 10:36 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/rossija-2060486339.html
В России предложили расширить льготы для покупателей электромобилей
В России предложили расширить льготы для покупателей электромобилей - РИА Новости, 08.12.2025
В России предложили расширить льготы для покупателей электромобилей
Центр стратегических разработок (ЦСР) предложил пересмотреть меры государственной поддержки электротранспортной отрасли в России, в частности, расширить льготы... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T07:28:00+03:00
2025-12-08T10:36:00+03:00
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004501384_0:132:3174:1917_1920x0_80_0_0_2fff8225148e4030bf0a114ffb3f75ab.jpg
https://ria.ru/20250903/opros-2039301942.html
https://ria.ru/20250926/atom-2044569148.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004501384_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_8dbe5a0cf5b25ce77cecff34909ddef8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В России предложили расширить льготы для покупателей электромобилей

РИА Новости: ЦСР предложил расширить льготы для покупателей электромобилей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗарядная станция для электромобилей
Зарядная станция для электромобилей - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Зарядная станция для электромобилей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Центр стратегических разработок (ЦСР) предложил пересмотреть меры государственной поддержки электротранспортной отрасли в России, в частности, расширить льготы для покупателей электромобилей и предоставлять льготы производителям, говорится в исследовании организации, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
ЦСР напомнил, что в России действует Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта страны до 2030 года, которая предусматривает достижение следующих показателей: объем производства электромобилей довести до 217 тысяч штук, а доля электромобилей в продажах новых авто должна составлять 15%. Помимо этого, общий парк электромобилей должен достигнуть показателя 1,4 миллиона штук.
Зарядка элекромобиля - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Опрос показал отношение россиян к электромобилям
3 сентября, 10:35
"По результатам исследования мы предлагаем: пересмотреть меры господдержки электротранспорта, сосредоточив внимание на предоставление льготных условий для производства доступных моделей и их компонентов и расширении льгот для покупателей электромобилей", - говорится в исследовании.
Также в ЦСР предлагают рассмотреть целесообразность введения преференциальных налоговых и таможенных режимов для импорта электромобилей и механизмов, направленных на постепенное снижение конкурентоспособности транспорта на ископаемом топливе, включая ограничения для общественного транспорта и такси.
В организации напомнили, какие федеральные меры поддержки в части электротранспорта действуют в России на сегодняшний день. Так, основной мерой поддержки производителей такой техники является специальный инвестиционный контракт (СПИК), заключающийся на срок до 15 лет при инвестициях до 50 миллиардов рублей и до 20 лет, если инвестиции превышают 50 миллиардов. С 2024 года СПИК расширили и на гибридный транспорт.
В части же поддержки спроса основной мерой выступает субсидия на кредит или лизинг для электромобилей отечественного производства, представляющая из себя скидку 35% от стоимости транспортного средства, но не более 925 тысяч рублей. Также до конца 2025 года российские электромобили освобождены от платы за проезд по платным федеральным трассам.
По данным Минпромторга РФ, продажи новых электромобилей в России по итогам января-ноября 2025 года снизились на 32% в годовом выражении – до 12,1 тысячи штук. При этом доля электромобилей, изготовленных в России, по итогам 11 месяцев составила 33%. Это на 13 процентных пунктов выше показателя аналогичного периода 2024 года.
Тест-драйв электромобиля Атом - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Российский электромобиль "Атом" прошел сертификацию
26 сентября, 14:11
 
АвтоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала