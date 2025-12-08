Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Владикавказа ввели режим "Ковер"
14:54 08.12.2025
В аэропорту Владикавказа ввели режим "Ковер"
В аэропорту Владикавказа ввели режим "Ковер"
происшествия, владикавказ, сергей меняйло
Происшествия, Владикавказ, Сергей Меняйло
Города России. Владикавказ. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Режим "Ковер" введен в аэропорту Владикавказа, он закрыт на прием и отправку воздушных судов, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"В аэропорту "Владикавказ" введен режим "Ковер", - написал он в Telegram-канале.
Меняйло добавил, что оперативный штаб работает в круглосуточном режиме, выполняется весь комплекс необходимых мероприятий для обеспечения безопасности жителей республики и стратегических объектов.
