РЭЦ поддержит мастеров в продвижении наследия на мировом рынке

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) выступит партнером выставки "Ладья. Зимняя сказка", где будут представлены сотни мастеров и организаций народных художественных промыслов из десятков регионов РФ, говорится в сообщении РЭЦ.
"С 17 по 21 декабря 2025 года в Выставочном комплексе "Тимирязев Центр" пройдет главное событие года в мире народного искусства - выставка-ярмарка "Ладья. Зимняя сказка". Организатор выставки - Ассоциация "Народные художественные промыслы России". Соорганизатор - ООГО "Российский Фонд культуры". В этом году партнером мероприятия выступает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ). Генеральный спонсор выставки - ПАО "Транснефть", - сказано в сообщении.
Выставка, объединяющая сотни мастеров и организаций народных художественных промыслов из десятков регионов страны, традиционно станет витриной лучших образцов российского народного творчества. В рамках Выставки-ярмарки пройдет III Международный конгресс народных художественных промыслов "Полотно" - 2025. Конгресс является профессиональной площадкой, которая объединит мастеров, дизайнеров, представителей власти, образования, бизнеса и зарубежных партнеров для обсуждения сохранения и развития народных художественных промыслов.
Выставка-ярмарка "Ладья. Зимняя сказка", включающая Конгресс "Полотно", - это ежегодная платформа, направленная на развитие и поддержку народных художественных промыслов России, укрепление международного сотрудничества, а также расширение творческого и образовательного пространства для мастеров и специалистов.