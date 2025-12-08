Рейтинг@Mail.ru
11:14 08.12.2025
РЭЦ открывает прием заявок на размещение продукции в Индии
экономика
© AP Photo / Altaf QadriИндийский флаг на фоне Нью-Дели
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Altaf Qadri
Индийский флаг на фоне Нью-Дели. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) объявляет старт приема заявок на размещение продукции в российском национальном павильоне в Индии, говорится в сообщении центра.
"Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) объявил о выборе оператора для российского национального павильона в Республике Индия и одновременно открыл прием заявок от отечественных экспортеров на размещение своей продукции", - сказано в сообщении.
"Открытие павильона, запланированное в ближайшее время, станет действенным инструментом для российских поставщиков продовольственной, промышленной продукции и услуг, стремящихся начать или масштабировать свое присутствие в этом динамично развивающемся регионе", - уточнил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Проект реализуется РЭЦ в рамках федеральной программы, нацеленной на активное продвижение российских товаров и услуг через сеть российских национальных павильонов за рубежом. Основная задача павильона - комплексное продвижение отечественных товаров под национальным брендом "Сделано в России" и создание эффективной площадки для B2B-переговоров, прямых контактов и заключения долгосрочных экспортных контрактов.
Размещение в павильоне в Индии - это прямая возможность для международного роста: демонстрация и тестирование рынка: возможность представить свою продукцию целевой аудитории и крупным индийским дистрибьюторам, установление перспективных деловых связей с потенциальными покупателями без посредников, создание условий как для прямых розничных продаж (B2C), так и для заключения долгосрочных контрактов на стабильные поставки.
Оператор павильона, отобранный РЭЦ, берет на себя функцию комплексного продвижения, логистического и маркетингового сопровождения, выстраивая прочные и надежные деловые связи между производителями двух стран. Российский экспортный центр уже приступил к приему заявок от экспортеров, заинтересованных в размещении своей продукции и технологий на площадке в Индии.
С подробной информацией о программе и условиях участия, а также для подачи заявки можно ознакомиться на официальном сайте РЭЦ.
На сегодняшний день сеть российских национальных павильонов, реализованная при поддержке РЭЦ, охватывает ключевые рынки, включая Китай, Вьетнам, Египет, ОАЭ, Турцию и Саудовскую Аравию. В этих павильонах представлено свыше 170 уникальных российских производителей и более 3,2 тысячи товарных позиций. Открытие павильона в Индии значительно расширит географию экспортной поддержки и доступа российских товаров к глобальному потребителю.
